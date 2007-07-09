В 1-м сезоне сериала «Университет» в центре событий оказывается первокурсник Расти Картрайт. Он поступает в колледж и решает, что больше не хочет быть парнем-зубрилой, как в школе. Расти собирается вступить в братство. Ему поступают сразу два предложения — один от братства Эвана, бойфренда его сестры, и один от Кэппи, бывшего молодого человека его сестры. Расти должен научиться справляться со сложностями своей студенческой жизни, а его сестре предстоит решить, с кем она на самом деле хочет быть в отношениях — с Эваном, который надежен как скала, или с разбитным Кэппи, которая действительно любит ее.