Greek 2007 - 2011 season 1

Greek season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Greek Seasons Season 1

Greek 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 July 2007
Production year 2007
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
"Greek" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Университет» в центре событий оказывается первокурсник Расти Картрайт. Он поступает в колледж и решает, что больше не хочет быть парнем-зубрилой, как в школе. Расти собирается вступить в братство. Ему поступают сразу два предложения — один от братства Эвана, бойфренда его сестры, и один от Кэппи, бывшего молодого человека его сестры. Расти должен научиться справляться со сложностями своей студенческой жизни, а его сестре предстоит решить, с кем она на самом деле хочет быть в отношениях — с Эваном, который надежен как скала, или с разбитным Кэппи, которая действительно любит ее.

Series rating

0.0
7.6 IMDb
"Greek" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Pilot
Season 1 Episode 1
9 July 2007
Hazed and Confused
Season 1 Episode 2
16 July 2007
The Rusty Nail
Season 1 Episode 3
23 July 2007
Picking Teams
Season 1 Episode 4
30 July 2007
Liquid Courage
Season 1 Episode 5
6 August 2007
Friday Night Frights
Season 1 Episode 6
13 August 2007
Multiple Choice
Season 1 Episode 7
20 August 2007
Separation Anxiety
Season 1 Episode 8
27 August 2007
Depth Perception
Season 1 Episode 9
3 September 2007
Black & White and Read All Over
Season 1 Episode 10
10 September 2007
A New Normal
Season 1 Episode 11
24 March 2008
The Great Cappie
Season 1 Episode 12
31 March 2008
Highway to the Discomfort Zone
Season 1 Episode 13
7 April 2008
War & Peace
Season 1 Episode 14
14 April 2008
Freshman Daze
Season 1 Episode 15
21 April 2008
Move On Cartwrights
Season 1 Episode 16
28 April 2008
47 Hours and 11 Minutes
Season 1 Episode 17
5 May 2008
Mr. Purr-fect
Season 1 Episode 18
12 May 2008
No Campus for Old Rules
Season 1 Episode 19
19 May 2008
A Tale of Two Parties
Season 1 Episode 20
26 May 2008
Barely Legal
Season 1 Episode 21
2 June 2008
Spring Broke
Season 1 Episode 22
9 June 2008
