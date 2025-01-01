Menu
Monty Python's Flying Circus 1969 - 1974, season 4

Kinoafisha TV Shows Monty Python's Flying Circus Seasons Season 4

Monty Python's Flying Circus 12+
Original title Season 4
Title Cезон 4
Season premiere 31 October 1974
Production year 1974
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"Monty Python's Flying Circus" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Монти Пайтон: Летающий цирк» герои вновь поднимают в своих сценках и скетчах актуальные проблемы современности. В Норвегию вторгается армия коммандос, наряженных в балетные пачки, причем жителей просят отнестись к «войне» серьезно. Крис Куинн пытается обзавестись ручным муравьем, а братья Монгольфье готовятся к своему первому полету на воздушном шаре. Тем временем шекспировский Гамлет отправляется к психоаналитику, злой гений хочет уничтожить цивилизацию, домохозяйка говорит новое слово в пчеловодстве, а представители политических партий в прямом эфире соревнуются в злословии.

8.8 IMDb
"Monty Python's Flying Circus" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
The Golden Age of Ballooning
Season 4 Episode 1
31 October 1974
Michael Ellis
Season 4 Episode 2
7 November 1974
Light Entertainment War
Season 4 Episode 3
14 November 1974
Hamlet
Season 4 Episode 4
21 November 1974
Mr. Neutron
Season 4 Episode 5
28 November 1974
Party Political Broadcast
Season 4 Episode 6
5 December 1974
