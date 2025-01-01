В 4-м сезоне сериала «Монти Пайтон: Летающий цирк» герои вновь поднимают в своих сценках и скетчах актуальные проблемы современности. В Норвегию вторгается армия коммандос, наряженных в балетные пачки, причем жителей просят отнестись к «войне» серьезно. Крис Куинн пытается обзавестись ручным муравьем, а братья Монгольфье готовятся к своему первому полету на воздушном шаре. Тем временем шекспировский Гамлет отправляется к психоаналитику, злой гений хочет уничтожить цивилизацию, домохозяйка говорит новое слово в пчеловодстве, а представители политических партий в прямом эфире соревнуются в злословии.