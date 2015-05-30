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Постер к 1-му сезону сериала Верни меня
Киноафиша Сериалы Верни меня Сезоны Сезон 1

Verni menya 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 мая 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Верни меня»

В 1-м сезоне сериала «Верни меня» успешная писательница и супруга бизнесмена Элла Вавилова в одночасье оказывается на улице и без средств к существованию. Только вчера ее жизнь казалась похожей на сказку и вызывала зависть всех подруг. Но измена мужа Антона изменила все. Мужчина не только не раскаялся в содеянном, но и добился развода, причем на самых невыгодных условиях. Он выставил Эллу за порог без гроша в кармане, чтобы заменить ее более молодой и красивой девушкой. Подруга Ленка соглашается на время приютить женщину у себя. Но у Эллы неожиданно для всех завязывается роман с ее двадцатилетним сыном Колей.

Список серий 1-го сезона сериала «Верни меня» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
30 мая 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
30 мая 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
30 мая 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
30 мая 2015
График выхода всех сериалов
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