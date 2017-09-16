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Госпожа Фазилет и ее дочери 2017 - 2018, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Госпожа Фазилет и ее дочери
Киноафиша Сериалы Госпожа Фазилет и ее дочери Сезоны Сезон 2

Fazilet Hanım ve Kızları 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 16 сентября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 37
Продолжительность сезона 86 часов 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Госпожа Фазилет и ее дочери»

Во 2-м сезоне сериала «Госпожа Фазилет и ее дочери» Хазан, оказавшаяся в центре непростого противостояния, узнает, что самую унизительную ночь в ее жизни подстроил Синан. Правда, которая выходит наружу, разбивает сердце Хазан и становится разрушительна для Синан. Перед Ягизом есть один или два фрагмента правды, и ему приходится собирать этот пазл. Хазан пытается излечить свое разбитое сердце и в этот момент обнаруживает рядом с собой Ягиза. Синан в первый раз в соей жизни решает поступить правильно. Свадьба Эдже и Хазим производит эффект разорвавшейся бомбы и становится настоящим шоком для Эгеменов.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Госпожа Фазилет и ее дочери» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 14 Episode 14
Сезон 2 Серия 1
16 сентября 2017
Серия 15 Episode 15
Сезон 2 Серия 2
23 сентября 2017
Серия 16 Episode 16
Сезон 2 Серия 3
30 сентября 2017
Серия 17 Episode 17
Сезон 2 Серия 4
7 октября 2017
Серия 18 Episode 18
Сезон 2 Серия 5
14 октября 2017
Серия 19 Episode 19
Сезон 2 Серия 6
21 октября 2017
Серия 20 Episode 20
Сезон 2 Серия 7
28 октября 2017
Серия 21 Episode 21
Сезон 2 Серия 8
4 ноября 2017
Серия 22 Episode 22
Сезон 2 Серия 9
11 ноября 2017
Серия 23 Episode 23
Сезон 2 Серия 10
18 ноября 2017
Серия 24 Episode 24
Сезон 2 Серия 11
25 ноября 2017
Серия 25 Episode 25
Сезон 2 Серия 12
2 декабря 2017
Серия 26 Episode 26
Сезон 2 Серия 13
9 декабря 2017
Серия 27 Episode 27
Сезон 2 Серия 14
16 декабря 2017
Серия 28 Episode 28
Сезон 2 Серия 15
23 декабря 2017
Серия 29 Episode 29
Сезон 2 Серия 16
30 декабря 2017
Серия 30 Episode 30
Сезон 2 Серия 17
13 января 2018
Серия 31 Episode 31
Сезон 2 Серия 18
20 января 2018
Серия 32 Episode 32
Сезон 2 Серия 19
27 января 2018
Серия 33 Episode 33
Сезон 2 Серия 20
3 февраля 2018
Серия 34 Episode 34
Сезон 2 Серия 21
10 февраля 2018
Серия 35 Episode 35
Сезон 2 Серия 22
17 февраля 2018
Серия 36 Episode 36
Сезон 2 Серия 23
24 февраля 2018
Серия 37 Episode 37
Сезон 2 Серия 24
3 марта 2018
Серия 38 Episode 38
Сезон 2 Серия 25
10 марта 2018
Серия 39 Episode 39
Сезон 2 Серия 26
17 марта 2018
Серия 40 Episode 40
Сезон 2 Серия 27
24 марта 2018
Серия 41 Episode 41
Сезон 2 Серия 28
31 марта 2018
Серия 42 Episode 42
Сезон 2 Серия 29
7 апреля 2018
Серия 43 Episode 43
Сезон 2 Серия 30
14 апреля 2018
Серия 44 Episode 44
Сезон 2 Серия 31
28 апреля 2018
Серия 45 Episode 45
Сезон 2 Серия 32
5 мая 2018
Серия 46 Episode 46
Сезон 2 Серия 33
12 мая 2018
Серия 47 Episode 47
Сезон 2 Серия 34
19 мая 2018
Серия 48 Episode 48
Сезон 2 Серия 35
26 мая 2018
Серия 49 Episode 49
Сезон 2 Серия 36
2 июня 2018
Серия 50 Episode 50
Сезон 2 Серия 37
9 июня 2018
График выхода всех сериалов
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