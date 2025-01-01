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Госпожа Фазилет и ее дочери
Сезоны
Госпожа Фазилет и ее дочери, список сезонов
Fazilet Hanım ve Kızları
18+
Год выпуска
2017
Страна
Турция
Эпизод длится
2 часа 20 минут
Телеканал
Star TV
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.9
IMDb
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Список сезонов сериала «Госпожа Фазилет и ее дочери»
Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов
25 марта 2017 - 17 июня 2017
Сезон 2 / Season 2
37 эпизодов
16 сентября 2017 - 9 июня 2018
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