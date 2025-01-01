Меню
Дениз Байсал
Deniz Baysal
Дениз Байсал
Дениз Байсал
Deniz Baysal
Дата рождения
5 апреля 1991
Возраст
34 года
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Каршияка, Турция
Популярные фильмы
0.0
Госпожа Фазилет и ее дочери
(2017)
0.0
Сбежавшие невесты
(2014)
0.0
Фальшивомонетчик
(2024)
Фильмография Дениз Байсал
Фальшивомонетчик
криминал
2024, Турция
Я сожгла все мосты
драма
2023, Турция
Контора
драма, боевик
2021, Турция
Госпожа Фазилет и ее дочери
драма
2017, Турция
Сбежавшие невесты
драма, комедия, мелодрама
2014, Турция
