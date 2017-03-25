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Госпожа Фазилет и ее дочери 2017 - 2018 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Госпожа Фазилет и ее дочери
Киноафиша Сериалы Госпожа Фазилет и ее дочери Сезоны Сезон 1

Fazilet Hanım ve Kızları 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 марта 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 13
Продолжительность сезона 30 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Госпожа Фазилет и ее дочери»

В 1-м сезоне сериала «Госпожа Фазилет и ее дочери» в центре событий оказывается госпожа Фазилет, мать двух дочерей Хазан и Эдже. Она жаждет разбогатеть и хочет использовать для этого свою младшую дочь Эдже, обладающую невероятной красотой. Эдже хочет стать моделью. В то время старшая дочь Хазан далека от амбиций своей матери. Она работает спортивным тренером и влюбляется в избалованного мужчину из богатой и могущественной семьи Эймен. У них большой дом на берегу Босфора. Состояние Эймен превосходит самые смелые фантазии Фазилет. После знакомства с членами этой семьи жизнь всех женщин в семье Фазилет изменится.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Госпожа Фазилет и ее дочери» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
25 марта 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
1 апреля 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
8 апреля 2017
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
15 апреля 2017
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
22 апреля 2017
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
29 апреля 2017
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
6 мая 2017
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
13 мая 2017
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
20 мая 2017
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
27 мая 2017
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
3 июня 2017
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
10 июня 2017
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
17 июня 2017
График выхода всех сериалов
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