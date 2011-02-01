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Постер к 4-му сезону сериала Тайный дневник девушки по вызову
Киноафиша Сериалы Тайный дневник девушки по вызову Сезоны Сезон 4

Secret Diary of a Call Girl 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 1 февраля 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 8
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 4-й сезон сериала «Тайный дневник девушки по вызову»

В 4-м сезоне сериала «Тайный дневник девушки по вызову» Белль развлекает молодого адвоката Лиама, проблемы которого ей удается решить с помощью небольшой ролевой игры в парике и платье. Благодаря ему она узнает, что Стефани оказалась под стражей за отмывание денег. Не желая самостоятельно вести бизнес, она соглашается принять у себя дочь Стефани Поппи, которая не имеет никакого отношения к деятельности своей матери. Бен делает Ханне предложение. Та неохотно, но все-таки берет на себя бизнес Стефани и вскоре обнаруживает, что ей бросает вызов сварливая Шарлотта. Кроме того, Ханна встречается с матерью Бена, которой многое известно...

Список серий 4-го сезона сериала «Тайный дневник девушки по вызову» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 4 Серия 1
1 февраля 2011
Серия 2 Episode 2
Сезон 4 Серия 2
8 февраля 2011
Серия 3 Episode 3
Сезон 4 Серия 3
15 февраля 2011
Серия 4 Episode 4
Сезон 4 Серия 4
22 февраля 2011
Серия 5 Episode 5
Сезон 4 Серия 5
1 марта 2011
Серия 6 Episode 6
Сезон 4 Серия 6
8 марта 2011
Серия 7 Episode 7
Сезон 4 Серия 7
15 марта 2011
Серия 8 Episode 8
Сезон 4 Серия 8
22 марта 2011
График выхода всех сериалов
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