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Постер к 3-му сезону сериала Тайный дневник девушки по вызову
Киноафиша Сериалы Тайный дневник девушки по вызову Сезоны Сезон 3

Secret Diary of a Call Girl 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 28 января 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 8
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 3-й сезон сериала «Тайный дневник девушки по вызову»

В 3-м сезоне сериала «Тайный дневник девушки по вызову» Ханна присутствует на презентации собственной книги, переодевшись официанткой, но рано уходит, чтобы встретиться с американским клиентом Джесси. Тем временем Бена ошибочно принимает за автора женщина по имени Камилла, которая проводит с ним ночь и лишь после понимает, что совершила ошибку. Издатель Дункан одержим продажами. Книга имеет успех, и он просит Ханну подготовить продолжение. Стефани, агент Белль, отнюдь не впечатлена фотографиями в книге. Сестра Ханны Джеки приезжает после расставания со своим мужем. Ханна не в состоянии рассказать ей о своей работе. 

Список серий 3-го сезона сериала «Тайный дневник девушки по вызову» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
28 января 2010
Серия 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
28 января 2010
Серия 3 Episode 3
Сезон 3 Серия 3
4 февраля 2010
Серия 4 Episode 4
Сезон 3 Серия 4
11 февраля 2010
Серия 5 Episode 5
Сезон 3 Серия 5
18 февраля 2010
Серия 6 Episode 6
Сезон 3 Серия 6
25 февраля 2010
Серия 7 Episode 7
Сезон 3 Серия 7
4 марта 2010
Серия 8 Episode 8
Сезон 3 Серия 8
11 марта 2010
График выхода всех сериалов
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