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Постер к 1-му сезону сериала Тайный дневник девушки по вызову
Киноафиша Сериалы Тайный дневник девушки по вызову Сезоны Сезон 1

Secret Diary of a Call Girl 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 сентября 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 8
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тайный дневник девушки по вызову»

В 1-м сезоне сериала «Тайный дневник девушки по вызову» события происходят в Лондоне. Молодая девушка по имени Ханна, она же Белль, ведет видеодевник. Прямо на камеру героиня сообщает, что она занимается эскортом и работает через агента — отчасти из соображений безопасности, но также и потому, что она является элитной проституткой. Родственники Ханны уверены, что она работает секретарем по правовым вопросам. Ханна привыкла вести двойную жизнь. Даже ее квартира разделена на две половины, в зависимости от того, кто пришел к ней в гости. Однако иногда Ханна все-таки может пренебречь собственными правилами...

Список серий 1-го сезона сериала «Тайный дневник девушки по вызову» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
27 сентября 2007
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
4 октября 2007
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
11 октября 2007
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
18 октября 2007
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
25 октября 2007
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
1 ноября 2007
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
8 ноября 2007
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
15 ноября 2007
График выхода всех сериалов
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