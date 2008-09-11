Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Человек ниоткуда" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 2-му сезону сериала Тайный дневник девушки по вызову
Киноафиша Сериалы Тайный дневник девушки по вызову Сезоны Сезон 2

Secret Diary of a Call Girl 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 11 сентября 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 8
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 2-й сезон сериала «Тайный дневник девушки по вызову»

Во 2-м сезоне сериала «Тайный дневник девушки по вызову» накануне крещения ребенка своей сестры журналист бульварной прессы заставляет Белль разоблачить женатого члена парламента, который является одним из ее клиентов. Также главная героиня встречает Алекса, молодого врача, не подозревающего о том, чем она занимается на самом деле, и страстно желающего встречаться с ней. Белль сталкивается в собственном доме с супругой одного из своих постоянных клиентов и вскоре обнаруживает, что не может доставить ему удовольствие, поскольку в ее воображении жена постоянно находится рядом и рискует прервать их.

Список серий 2-го сезона сериала «Тайный дневник девушки по вызову» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
11 сентября 2008
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
11 сентября 2008
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
18 сентября 2008
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
25 сентября 2008
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
2 октября 2008
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
9 октября 2008
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
16 октября 2008
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
23 октября 2008
График выхода всех сериалов
Related video
Лучше, чем «Сельдь под шубой»: этот советский салат никто не готовит, и очень зря
Вождь краснокожих должен был стать звездой: ужаснетесь от судьбы мальчугана из «Деловых людей»
Секрет бодрости Пахмутовой: вот что спасает композитора после смерти Добронравова
Неудачная копия Аллегровой: Соседов унизил певицу, возомнившую себя новой Императрицей
Лучше не будет: дочь Артура Конан Дойля потеряла дар речи, увидев эту экранизацию «Шерлока Холмса»
Шатунов не сумел скрыть связь сына с детдомом: вот что выяснилось в немецкой полиции
Куда там «Ежику в тумане»: вот какие мультфильмы пугали советских детей до икоты
Тест: какая вы нечисть?
Переходил границы: фанаты Михалковых придут в ярость от заявления бывшей Кончаловского
Такие фамилии на Руси давали только бастардам: увидите список и удивитесь
Этому знаку Зодиака ноябрь 2023 принесет неожиданный сюрприз: точно понравится
За появлением на свет этой актрисы наблюдала вся страна: как так вышло
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше