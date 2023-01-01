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Люди Альфа, список сезонов

Alphas
Год выпуска 2011
Страна США
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Syfy
Список сезонов сериала «Люди Альфа»
Люди Альфа - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
11 эпизодов 11 июля 2011 - 26 сентября 2011
 
Люди Альфа - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
13 эпизодов 23 июля 2012 - 22 октября 2012
 
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