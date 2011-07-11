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Постер к 1-му сезону сериала Люди Альфа
Киноафиша Сериалы Люди Альфа Сезоны Сезон 1

Alphas
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 июля 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 11
Продолжительность сезона 7 часов 53 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Люди Альфа»

В 1-м сезоне сериала «Люди Альфа» зловещие сообщения приводят мужчину на крышу здания в центре мегаполиса. Там его поджидают снайперы, но выясняется, что герой обладает сверхъестественными способностями, которые позволяют ему отразить атаку. С этого момента он оказывается под бдительным присмотром доктора Ли Розен – специалиста Минобороны, который уже много лет изучает паранормальные явления и «супергероев» в их естественной среде обитания. Розен создает отряд из пяти человек, каждый из которых наделен удивительными, немыслимыми для человека силами. Вместе они должны бороться с себе подобными, вставшими на сторону тьмы.

Список серий 1-го сезона сериала «Люди Альфа» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
11 июля 2011
Причина и следствие Cause & Effect
Сезон 1 Серия 2
18 июля 2011
Управление гневом Anger Management
Сезон 1 Серия 3
25 июля 2011
Розеттский камень Rosetta
Сезон 1 Серия 4
1 августа 2011
Не отпускай меня Never Let Me Go
Сезон 1 Серия 5
8 августа 2011
Великолепные приключения Билла и Гари Bill and Gary's Excellent Adventure
Сезон 1 Серия 6
15 августа 2011
Поймать и отпустить Catch and Release
Сезон 1 Серия 7
22 августа 2011
Мгновение в раю A Short Time in Paradise
Сезон 1 Серия 8
29 августа 2011
Слепое пятно Blind Spot
Сезон 1 Серия 9
12 сентября 2011
Неожиданные подозреваемые The Unusual Suspects
Сезон 1 Серия 10
19 сентября 2011
Первородный грех Original Sin
Сезон 1 Серия 11
26 сентября 2011
График выхода всех сериалов
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