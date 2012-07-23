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Постер к 2-му сезону сериала Люди Альфа
Киноафиша Сериалы Люди Альфа Сезоны Сезон 2

Alphas
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 23 июля 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут
О чем 2-й сезон сериала «Люди Альфа»

Во 2-м сезоне сериала «Люди Альфа» главные герои спасают альфа-дочь доктора Розена от убийцы. Она несет тщательно закодированное похищенное сообщение. Но доктор Розен подозревает, что это уловка, которая должна заставить его предпринять поспешные действия. В поисках преступника, обладающего сверхскоростью, команда понимает, что операция чревата смертельными последствиями. Расследование приводит Харкена и Хикса в секретный подпольный Бойцовский клуб только для альф, где они встречают Кэт, энергичного парня-супергероя. Он может мгновенно перенять любые физические или интеллектуальные способности других людей.

Список серий 2-го сезона сериала «Люди Альфа» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Пробуждение Wake Up Call
Сезон 2 Серия 1
23 июля 2012
Быстрый и мертвый The Quick and the Dead
Сезон 2 Серия 2
30 июля 2012
Альфа-доги Alpha Dogs
Сезон 2 Серия 3
6 августа 2012
Когда нет другого выхода When Push Comes to Shove
Сезон 2 Серия 4
13 августа 2012
Заблуждение Gaslight
Сезон 2 Серия 5
20 августа 2012
Альфавилль Alphaville
Сезон 2 Серия 6
27 августа 2012
Боги и монстры Gods and Monsters
Сезон 2 Серия 7
10 сентября 2012
Падение Falling
Сезон 2 Серия 8
17 сентября 2012
Дьявол тебя погубит The Devil Will Drag You Under
Сезон 2 Серия 9
24 сентября 2012
Жизнь после смерти Life After Death
Сезон 2 Серия 10
1 октября 2012
Если память не изменяет If Memory Serves
Сезон 2 Серия 11
8 октября 2012
Надо знать Need to Know
Сезон 2 Серия 12
15 октября 2012
Божье око God's Eye
Сезон 2 Серия 13
22 октября 2012
График выхода всех сериалов
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