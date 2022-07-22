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Постер к 3-му сезону телешоу Стеклодувы
Киноафиша Сериалы Стеклодувы Сезоны Сезон 3

Blown Away 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 22 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 50 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Стеклодувы »

В 3-м сезоне шоу «Стеклодувы» мастерская вновь открывает свои двери для талантливых творцов. Участников ждут суровые испытания, в которых они имеют возможность подтвердить свою высокую квалификацию. За ограниченное время им нужно создать предметы из стекла в рамках заданной темы. Это будет не так просто, ведь материал очень хрупкий, а условия работы дискомфортные. Но многим удастся сделать настоящие шедевры. Стеклодувы докажут, что их ремесло – не топорная работа, а отдельный вид искусства. Жюри, в которое входит победитель первого сезона, определит лучшего, которому достанутся деньги и уникальная возможность развиваться в профессии.

Список серий телешоу Стеклодувы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Эволюцию покажут по телевидению The Evolution Will Be Televised
Сезон 3 Серия 1
22 июля 2022
До дна! Bottoms Up
Сезон 3 Серия 2
22 июля 2022
2022, год стекла 2022, The Year Of Glass
Сезон 3 Серия 3
22 июля 2022
Семь смертных грехов Seven Deadly Sins
Сезон 3 Серия 4
22 июля 2022
Чем больше, тем лучше The Bigger The Better
Сезон 3 Серия 5
22 июля 2022
Под куполом Under The Big Top
Сезон 3 Серия 6
22 июля 2022
Одна голова хорошо, а две – лучше Team Work Makes The Dream Work
Сезон 3 Серия 7
22 июля 2022
Неземное задание Out Of This World
Сезон 3 Серия 8
22 июля 2022
Нечего бояться, кроме самого страха Nothing To Fear But Fear Itself
Сезон 3 Серия 9
22 июля 2022
Финал Finale
Сезон 3 Серия 10
22 июля 2022
График выхода всех сериалов
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