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Постер к 1-му сезону телешоу Стеклодувы
Киноафиша Сериалы Стеклодувы Сезоны Сезон 1

Blown Away 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 февраля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 50 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Стеклодувы »

В 1-м сезоне шоу «Стеклодувы» расскажет об искусстве обработки стекла. Программа представляет собой соревнование, в котором участвуют профессиональные стеклодувы. В каждом эпизоде конкурсанты должны выполнять сложные задания, создавая уникальные и впечатляющие работы. Время на испытания строго ограничено, а результат должен покорить судью Кэтрин Грей – настоящего эксперта в области искусства. Среди того, что будут создавать участники, – роботы из будущего, осветительные приборы, любимые блюда, а также работы, которые отражают их характер или посвящены партнерским отношениям.

Список серий телешоу Стеклодувы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Фото на память Snapshot
Сезон 1 Серия 1
20 февраля 2019
Кушать подано Potluck Party
Сезон 1 Серия 2
27 февраля 2019
Да будет свет Lighten Up
Сезон 1 Серия 3
6 марта 2019
Колосс на стеклянных ногах Clash of the Robots
Сезон 1 Серия 4
13 марта 2019
Пить, пить, пить Thirsty Work
Сезон 1 Серия 5
20 марта 2019
Поп-паста Pop Art Blowup
Сезон 1 Серия 6
27 марта 2019
Двое на двое Dual Intent
Сезон 1 Серия 7
3 апреля 2019
Расти и процветать The Glass is Greener
Сезон 1 Серия 8
10 апреля 2019
Красота в движении Body Parts
Сезон 1 Серия 9
17 апреля 2019
Лучший стеклодув Best in Blow
Сезон 1 Серия 10
24 апреля 2019
График выхода всех сериалов
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