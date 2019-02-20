Проект «Стеклодувы», вышедший на платформе Netflix, расскажет о неординарных умельцах. Десять мастеров своего дела вступят в ожесточенную битву, пытаясь доказать свое профессиональное превосходство. Им придется создавать изделия из стекла на определенную тематику. У них есть доступ к различным инструментам, технике и материалам. Однако они почти не имеют права на ошибку, ведь их соперники имеют огромный талант, а экспертное жюри невероятно придирчиво оценивает работу. Главным призом станут не только деньги и признание сообщества, но и возможность попасть в Музей стекла в Корнинге.