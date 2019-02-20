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Постер телешоу Стеклодувы
Постер телешоу Стеклодувы
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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2 постера
Киноафиша Сериалы Стеклодувы

Стеклодувы (2019 - …)

Blown Away 18+
Год выпуска 2019
Страна Канада
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 23 минуты
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 15 часов 20 минут

О чем телешоу

Проект «Стеклодувы», вышедший на платформе Netflix, расскажет о неординарных умельцах. Десять мастеров своего дела вступят в ожесточенную битву, пытаясь доказать свое профессиональное превосходство. Им придется создавать изделия из стекла на определенную тематику. У них есть доступ к различным инструментам, технике и материалам. Однако они почти не имеют права на ошибку, ведь их соперники имеют огромный талант, а экспертное жюри невероятно придирчиво оценивает работу. Главным призом станут не только деньги и признание сообщества, но и возможность попасть в Музей стекла в Корнинге.

Стеклодувы - трейлер третьего сезона
Стеклодувы  трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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7.2 IMDb
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Сезоны
Стеклодувы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 10 эпизодов
 
Стеклодувы - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 10 эпизодов
 
Стеклодувы - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 10 эпизодов
 
Стеклодувы - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2024, 10 эпизодов
 
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