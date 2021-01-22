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Постер к 2-му сезону телешоу Стеклодувы
Киноафиша Сериалы Стеклодувы Сезоны Сезон 2

Blown Away 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 22 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 50 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Стеклодувы »

Во 2-м сезоне шоу «Стеклодувы» в битве за звание лучшего мастера примут участие 10 человек. Они искусные творцы, однако им придется доказать это своей работой. В каждом выпуске мастерам будет предложено создать предмет из стекла на заданную тему. Например, в первом эпизоде конкурсанты постараются придать форму своему внутреннему миру, и их работа станет отображением души. Судейство будет строгим и беспристрастным, а на кону – большая сумма денег и возможность развивать свое мастерство, получая поддержку профессионального сообщества. Ведет программу Ник Юхас, ранее получивший известность благодаря деятельности на YouTube.

Список серий телешоу Стеклодувы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Свет мой, зеркальце, скажи Mirror, Mirror
Сезон 2 Серия 1
22 января 2021
Не выходи за рамки Think Inside the Box
Сезон 2 Серия 2
22 января 2021
Угадай пародию Name That Toon
Сезон 2 Серия 3
22 января 2021
Сила природы Force of Nature
Сезон 2 Серия 4
22 января 2021
Центр внимания Center of Attention
Сезон 2 Серия 5
22 января 2021
Запах и чувствительность Scents and Sensibility
Сезон 2 Серия 6
22 января 2021
Виртуозная техника Who's Got Game?
Сезон 2 Серия 7
22 января 2021
На подиуме Runway Walk
Сезон 2 Серия 8
22 января 2021
Игры с огнем Light My Fire
Сезон 2 Серия 9
22 января 2021
Финал Finale
Сезон 2 Серия 10
22 января 2021
График выхода всех сериалов
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