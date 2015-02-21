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Постер к 1-му сезону телешоу Империя иллюзий: Братья Сафроновы
Киноафиша Сериалы Империя иллюзий: Братья Сафроновы Сезоны Сезон 1

Imperiya illyuzij: Bratja Safronovy 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 февраля 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 8
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Империя иллюзий: Братья Сафроновы»

В 1-м сезоне шоу «Империя иллюзий: Братья Сафроновы» три фокусника покажут, на что способны. Им самим предстоит показать мастерство, но не только как профессиональных иллюзионистов, но и как хороших учителей. Передавать знания о своем деле они будут звездным гостям. Среди участников киноактриса Лика Каширина, дрессировщики Запашные, шоувумен Надежда Грановская и другие известные люди. После недели тренировок они в паре с Сафроновыми покажут то, чем овладели. Кеосаян, Шепелев и приглашенный судья выявят, кто лучше справился с задачей, и определят самого талантливого среди братьев. Ведет шоу Алексей Чумаков.

Список серий 1-го сезона телешоу «Империя иллюзий: Братья Сафроновы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 февраля 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 февраля 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
7 марта 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 марта 2015
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
21 марта 2015
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
28 марта 2015
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
4 апреля 2015
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
11 апреля 2015
График выхода всех сериалов
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