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Постер к 1-му сезону сериала Слово пацана. Кровь на асфальте
Киноафиша Сериалы Слово пацана. Кровь на асфальте Сезоны Сезон 1

Slovo pacana. Krov na asfalte 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 ноября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

В 1-м сезоне сериала «Слово пацана» в Советском Союзе начинается перестройка. Новые веяния и непростая экономическая ситуация в корне меняют жизнь обычных людей. Пока старшее поколение пытается поставить страну на ноги, на улицах больших и малых городов образуются подростковые банды. Среди нищеты и растерянности оставленные без присмотра старшеклассники устраивают настоящие войны за территорию. Андрей – обычный паренек, посещающий музыкальную школу. Он решает показать себя и стать уважаемым среди сверстников. Школьник начинает долгий и опасный процесс превращения из обычного «чушпана» в реального «пацана».

График выхода новых серий Слово пацана. Кровь на асфальте 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 ноября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
График выхода всех сериалов
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