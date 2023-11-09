Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Slovo pacana. Krov na asfalte season 1 watch online

Slovo pacana. Krov na asfalte season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Slovo pacana. Krov na asfalte Seasons Season 1

Slovo pacana. Krov na asfalte 18+
Title Сезон 1
Season premiere 9 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Slovo pacana. Krov na asfalte" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Слово пацана» в Советском Союзе начинается перестройка. Новые веяния и непростая экономическая ситуация в корне меняют жизнь обычных людей. Пока старшее поколение пытается поставить страну на ноги, на улицах больших и малых городов образуются подростковые банды. Среди нищеты и растерянности оставленные без присмотра старшеклассники устраивают настоящие войны за территорию. Андрей – обычный паренек, посещающий музыкальную школу. Он решает показать себя и стать уважаемым среди сверстников. Школьник начинает долгий и опасный процесс превращения из обычного «чушпана» в реального «пацана».

Series rating

7.6
Rate 29 votes
7.6 IMDb
Write review
"Slovo pacana. Krov na asfalte" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
9 November 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
9 November 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
16 November 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
23 November 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
30 November 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
7 December 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
14 December 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
21 December 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more