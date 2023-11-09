В 1-м сезоне сериала «Слово пацана» в Советском Союзе начинается перестройка. Новые веяния и непростая экономическая ситуация в корне меняют жизнь обычных людей. Пока старшее поколение пытается поставить страну на ноги, на улицах больших и малых городов образуются подростковые банды. Среди нищеты и растерянности оставленные без присмотра старшеклассники устраивают настоящие войны за территорию. Андрей – обычный паренек, посещающий музыкальную школу. Он решает показать себя и стать уважаемым среди сверстников. Школьник начинает долгий и опасный процесс превращения из обычного «чушпана» в реального «пацана».