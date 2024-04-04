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Точка ноль 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Точка ноль
Киноафиша Сериалы Точка ноль Сезоны Сезон 1

Tochka nol 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 апреля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Точка ноль»

В 1-м сезоне сериала «Точка ноль» Анна Маркова столкнулась с личной болью. Она уезжает в Новосибирск, чтобы расследовать вспышку нового вируса. На новом месте судьба подбрасывает ей задание. Руководство крупного мясокомбината устроило незаконную свалку. В близлежащем селе появилась вспышка неизвестного вируса. Анна решает самостоятельно изучить происходящее. Но местные жители со скепсисом относятся к современным методам лечения и не сознают опасности. Они демонстрируют враждебность по отношению к Анне и отказываются сотрудничать с ней. Чума нового поколения приобретает угрожающие размеры.

Рейтинг сериала

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Оцените 9 голосов
6.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Точка ноль» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 апреля 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 апреля 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 апреля 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 апреля 2024
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
4 апреля 2024
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
4 апреля 2024
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
4 апреля 2024
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
4 апреля 2024
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
4 апреля 2024
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
4 апреля 2024
График выхода всех сериалов
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