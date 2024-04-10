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Точка ноль
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Отзывы о сериале «Точка ноль»
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Олег Макаров
10 апреля 2024, 16:41
Оценка
Давно не видел Марину Александрову в главной роли в сериале. И посмотрев первую серию я убедился, что данная актриса из тех, кто может на себе тянуть всю историю. Настолько сильного и уверенного в себе женского персонажа я сразу и не припомню. Более того, она ещё и интересна своими тайнами в прошлом. Надеюсь, что нам дадут ответы на все вопросы, которые возникли у зрителя после первой серии. И что случилось у Анны в прошлом мне не менее интересно, чем то, что нас ждёт впереди. Девочку-блогера, конечно, жалко. Интересная драма вырисовывается.
10 апреля 2024, 16:41
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Никита Семенов
15 апреля 2024, 21:46
Оценка
Мне очень понравилась Марина Александрова в Мосгазе, так что увидев новый сериал с ней, я не смог пройти мимо. Сразу видно, что сюжет вдохновлён событиями не столь далёкими. Я сам помню, как многие мои соседи во время эпидемии ковида говорили о каких-то заговорах и пренебрегали самыми элементарными средствами защиты себя и своих детей. А потом болели, отказываясь от прививки. Я, конечно, понимаю, что каждый волен жить так, как ему заблагорассудится. Но есть же какой-то предел? Какой-то здравый смысл? А эти товарищи устраивают пикничок на природе в то время, как рядом с ними умирает молодая девушка с водянками по всему телу. Это очень странно. Сериал затрагивает правильные темы, так как в эпидемиях виноваты не только вирусы, а также и люди, которые забыли про инстинкт самосохранения и порой вообще не думают ни о ком в своем желании заработать денег (это я про мясокомбинат). Смотрю дальше и вам советую.
15 апреля 2024, 21:46
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Роман Крылов
16 апреля 2024, 21:27
Оценка
Не понимаю я претензий к Александровой, которые высказывают некоторые зрители в отзывах. Я уже почти досмотрел сериал и понял, что она отлично попала в образ. Крутой специалист, который не сумел спасти своего близкого человека и страдает от чувства вины – вот кого мы видим в сериале. И конечно, она надломлена (как и её манера общения). Человек страдает и постоянно находится на грани нервного срыва. Но она полностью отдаётся спасению людей и, несмотря ни на что, двигается вперёд и даже двигает всех вокруг. Именно благодаря героине Александровой удается спасать большое количество людей. Если бы другие герои продолжали накручивать сопли на кулак, то последствия были бы хуже. Она большая молодец. И Александровой удаётся увлечь зрителя. Умная, сильная и целеустремленная женщина всегда заслуживает восхищения. Классный сериал на очень актуальную тему. Не будьте как жители Кедровки – слушайтесь врачей! И смотрите Точку ноль.
16 апреля 2024, 21:27
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Киноафиша.инфо
17 апреля 2024, 09:19
в ответ на сообщение
Роман Крылов от 16 апреля 2024, 21:27
Сколько людей столько и мнений 🙌 Мы были рады узнать ваше 😉
17 апреля 2024, 09:19
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Лена Кононенко
19 апреля 2024, 18:34
Оценка
Посмотрела сериал до седьмой серии и не могу не поделиться мнением. Мало того, что данная история очень сильно мне напоминает события 2020-2021 годов, когда странный вирус уносил большое количество человеческих жизней, так еще и сам сериал сделан настолько профессионально, что происходящие на экране события кажутся невероятно достоверными. Трагедия с молодой невестой заставила меня прям разрыдаться. Ведь есть же люди, которые пережили подобное во время пандемии. И главный посыл сериала очень правильный: чем сильнее вы будете сопротивляться прогрессу и мнению профессионалов, тем скоротечнее будет ваша жизнь. И вот Константин: уж если ты берешь на себя ответственность за жизнь близких, так будь любезен отвечать и за последствия. Ох и сериалище... Давно у меня такого коннекта не было с происходящим на экране. Может я и чересчур эмоциональна, но сериал действительно стоящий.
19 апреля 2024, 18:34
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Киноафиша.инфо
19 апреля 2024, 19:14
в ответ на сообщение
Лена Кононенко от 19 апреля 2024, 18:34
Очень интересно было прочесть ваш отзыв, спасибо большое ☺️
19 апреля 2024, 19:14
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Горбунов Лев
26 апреля 2024, 18:43
Оценка
Досмотрел сериал и получил именно то, что ожидал. Я с самого начала хотел, чтобы сюжет закончился на счастливой ноте, так как держал кулаки за то, чтобы у главной героини Анны все сложилось хорошо. Вот так и в жизни хочется, что бы не постоянные страдания, а хоть где-то подстерегала удача и награда. Сериал крепко сбит, отлично снят, и лихо закручен. Очень понравились второстепенные ответвления, особенно со старостой, которые тоже навевают на размышления. Всё-таки жить надо по чести и по совести. И если ты свою честную жизнь начинаешь с обмана, то в итоге ничего хорошего из этого не выйдет, собственно, как мы это и увидели. Я бы посмотрел на подобную историю, только в крупном городе, где полно многоэтажек, а не три дома на две улицы, но наверное это невозможно снять. Жалко только, что толком никого не наказали. Хотя в жизни так и бывает чаще всего.
26 апреля 2024, 18:43
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Weteran Mc
1 июля 2024, 00:57
Оценка
"Точка ноль" - отечественный 10-ти серийный триллер, повествующий об опытном вирусологе Анне Маркове, которая из-за личных проблем перебирается из Москвы в Новосибирск.
В это время на месте незаконной свалки крупного мясокомбината в отдаленной деревне фиксируется вспышка неизвестного заболевания. Анна решает самостоятельно проверить деревню. Но количество заболевших растёт и ей приходится вызывать подмогу. Деревню закрывают на карантин, когда выясняется, что это не просто вспышка, а чума нового типа, грозящая перекинуться на миллионный город.
В основном сериал драматичный и динамичный. Каждая серия держит в напряжении, ведь постоянно происходит что-то новое. Переживаешь практически за всех персонажей, особенно ближе к финалу. Конечно встречаются и скучные моменты, на которых свободно можно уснуть. Но их не так уж и много. Финал вроде бы отвечает на все вопросы. Но присутствует сцена после титров, которая задаёт новые.
И ещё. Так и остается не ясно, что же с речью Марины Александровой, исполнительницы главной героини? Она разговаривает медленно и по слогам, как после инсульта. Либо это акцент, словно долго жила за границей.
В целом, сериал понравился. Время потрачено не в пустую.
Моя оценка: 9 из 10. 👍
1 июля 2024, 00:57
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В это время на месте незаконной свалки крупного мясокомбината в отдаленной деревне фиксируется вспышка неизвестного заболевания. Анна решает самостоятельно проверить деревню. Но количество заболевших растёт и ей приходится вызывать подмогу. Деревню закрывают на карантин, когда выясняется, что это не просто вспышка, а чума нового типа, грозящая перекинуться на миллионный город.
В основном сериал драматичный и динамичный. Каждая серия держит в напряжении, ведь постоянно происходит что-то новое. Переживаешь практически за всех персонажей, особенно ближе к финалу. Конечно встречаются и скучные моменты, на которых свободно можно уснуть. Но их не так уж и много. Финал вроде бы отвечает на все вопросы. Но присутствует сцена после титров, которая задаёт новые.
И ещё. Так и остается не ясно, что же с речью Марины Александровой, исполнительницы главной героини? Она разговаривает медленно и по слогам, как после инсульта. Либо это акцент, словно долго жила за границей.
В целом, сериал понравился. Время потрачено не в пустую.
Моя оценка: 9 из 10. 👍
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