Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Tochka nol season 1 watch online

Tochka nol season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Tochka nol Seasons Season 1

Tochka nol 18+
Title Сезон 1
Season premiere 4 April 2024
Production year 2024
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 20 minutes
"Tochka nol" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Точка ноль» Анна Маркова столкнулась с личной болью. Она уезжает в Новосибирск, чтобы расследовать вспышку нового вируса. На новом месте судьба подбрасывает ей задание. Руководство крупного мясокомбината устроило незаконную свалку. В близлежащем селе появилась вспышка неизвестного вируса. Анна решает самостоятельно изучить происходящее. Но местные жители со скепсисом относятся к современным методам лечения и не сознают опасности. Они демонстрируют враждебность по отношению к Анне и отказываются сотрудничать с ней. Чума нового поколения приобретает угрожающие размеры.

Series rating

0.0
Rate 9 votes
6.2 IMDb
Write review
"Tochka nol" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
4 April 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
4 April 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
4 April 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
4 April 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
4 April 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
4 April 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
4 April 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
4 April 2024
Серия 9
Season 1 Episode 9
4 April 2024
Серия 10
Season 1 Episode 10
4 April 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more