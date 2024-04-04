В 1-м сезоне сериала «Точка ноль» Анна Маркова столкнулась с личной болью. Она уезжает в Новосибирск, чтобы расследовать вспышку нового вируса. На новом месте судьба подбрасывает ей задание. Руководство крупного мясокомбината устроило незаконную свалку. В близлежащем селе появилась вспышка неизвестного вируса. Анна решает самостоятельно изучить происходящее. Но местные жители со скепсисом относятся к современным методам лечения и не сознают опасности. Они демонстрируют враждебность по отношению к Анне и отказываются сотрудничать с ней. Чума нового поколения приобретает угрожающие размеры.