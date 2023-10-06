Меню
Семейное и образовательное шоу для взрослых: вышел трейлер мультсериала «Объяснялкины»
Слоган проекта гласит: «Проще показать, чем объяснить».
Написать
6 октября 2023 14:01
«Кинопоиск» готовит телевселенную «Дозоров», новое «Преступление и наказание» и другие проекты
Многие сериалы выйдут в следующем году.
Написать
16 сентября 2023 09:04
Анимационная семья готовится к премьере своего шоу в тизере мультсериала «Объяснялкины»
В ролике главные герои разбираются, как устроены рекламные ролики из мира кино и сериалов.
Написать
14 июля 2023 14:53
