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Киноафиша Новости Анимационная семья готовится к премьере своего шоу в тизере мультсериала «Объяснялкины»

Анимационная семья готовится к премьере своего шоу в тизере мультсериала «Объяснялкины»

14 июля 2023 14:53
Анимационная семья готовится к премьере своего шоу в тизере мультсериала «Объяснялкины»

В ролике главные герои разбираются, как устроены рекламные ролики из мира кино и сериалов.

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» и творческое объединение nerds представили первый трейлер анимационного сериала для взрослых «Объяснялкины», которое позиционируется как семейное шоу, посвященное «серьезным темам». Премьера состоится осенью, но точная дата пока не анонсирована.

Главные герои «Объяснялкиных» — члены одноименной семьи. По сюжету, они заключают договор со стриминговым сервисом. Согласно этому контракту, персонажи не поддаются старению и умиранию, а также вынуждены проживать в квартире своих возрастных родителей. В каждой из серий Сынуля будет задавать Батьку, Мамуле, Деду и Бабуле всевозможные «серьезные» вопросы. Среди затрагиваемых тем будут зависимость от сладкого, компьютерные игры, рабство и смерть.

Первоначально «Объяснялкины» выходили как часть YouTube-передачи «Я это уже видел». Над сценарием шоу работают Егор Лоскутов, видоблогер Илья Шабельников, более известный как Satyr, а также Илья Музыко. Свой голос персонажам подарили Дмитрий Сыендук, Виктория Зайцева и Полина Авдеенко. Творческая команда считает «Объяснялкиных» наиболее крупным совместным проектом интернет-артистов со всего СНГ.

Фото: «Кинопоиск»
Елена Королева
Елена Королева
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