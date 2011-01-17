В 1-м сезоне сериала «Быть человеком» события разворачиваются в Бостоне, где вампир и оборотень пытаются вести нормальную жизнь, живя в одном доме со взбалмошным привидением. Однажды неожиданный гость разрушает жизнь харизматичного вампира Эйдана. Тем временем оборотень Джош сталкивается с семейной дилеммой, а призрак Салли узнает подробности своей смерти. Эйдана преследует его прошлое, поэтому он пытается жить настоящим. Но в его жизни появляется офицер полиции, который является сыном одной из прошлых жертв Эйдана. Эйдан сталкивается со враждебно настроенным офицером Гаррити в баре.