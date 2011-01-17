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Постер к 1-му сезону сериала Быть человеком
Киноафиша Сериалы Быть человеком Сезоны Сезон 1

Being Human 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 января 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут
О чем 1-й сезон сериала «Быть человеком»

В 1-м сезоне сериала «Быть человеком» события разворачиваются в Бостоне, где вампир и оборотень пытаются вести нормальную жизнь, живя в одном доме со взбалмошным привидением. Однажды неожиданный гость разрушает жизнь харизматичного вампира Эйдана. Тем временем оборотень Джош сталкивается с семейной дилеммой, а призрак Салли узнает подробности своей смерти. Эйдана преследует его прошлое, поэтому он пытается жить настоящим. Но в его жизни появляется офицер полиции, который является сыном одной из прошлых жертв Эйдана. Эйдан сталкивается со враждебно настроенным офицером Гаррити в баре.

Список серий 1-го сезона сериала «Быть человеком» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
По соседству: Часть 1 There Goes the Neighborhood (1)
Сезон 1 Серия 1
17 января 2011
По соседству: Часть 2 There Goes the Neighborhood (2)
Сезон 1 Серия 2
24 января 2011
Повод присмотреть за мной Some Thing to Watch Over Me
Сезон 1 Серия 3
31 января 2011
Как было бы здорово быть людьми Wouldn't It Be Nice (If We Were Human)
Сезон 1 Серия 4
7 февраля 2011
Конец света, каким мы его знали The End of the World as We Knew It
Сезон 1 Серия 5
14 февраля 2011
Чтобы что-то испортить, нужны двое It Takes Two to Make a Thing Go Wrong
Сезон 1 Серия 6
21 февраля 2011
Я вижу твое истинное лицо и поэтому ненавижу I See Your True Colors... And That's Why I Hate You
Сезон 1 Серия 7
28 февраля 2011
Детям не стоит играть с нежитью Children Shouldn't Play with Undead Things
Сезон 1 Серия 8
7 марта 2011
Хочу воскресить тебя из мертвых I Want You Back (From the Dead)
Сезон 1 Серия 9
14 марта 2011
Человек человеку волк Dog Eat Dog
Сезон 1 Серия 10
21 марта 2011
Расплата по-голландски Going Dutch
Сезон 1 Серия 11
28 марта 2011
Расплата по-голландски You're the One That I Haunt
Сезон 1 Серия 12
4 апреля 2011
Кое-что забавное перед тем как убить тебя A Funny Thing Happened on the Way to Me Killing You
Сезон 1 Серия 13
11 апреля 2011
График выхода всех сериалов
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