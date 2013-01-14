В 3-м сезоне сериала «Быть человеком» продолжается история необычных соседей — привидения Салли, вампира Эйдана и оборотня Джоша. Эйдан возвращается после заточения и обнаруживает, что сообщество вампиров сильно изменилось. Салли флиртует со своим давним знакомым Трентом. Эйдан воссоединяется с кем-то из своего прошлого. Нора и Джош встречают подростка, который убежал из дома, и обсуждают, как поступить в этой ситуации. Салли беспокоится за Эйдана, поскольку его борьба за выживание становится все более ужасной. Лиам хочет настроить Джоша и Нору против Эйдана, а Салли становится все ближе с Максом.