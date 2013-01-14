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Постер к 3-му сезону сериала Быть человеком
Киноафиша Сериалы Быть человеком Сезоны Сезон 3

Being Human 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 14 января 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут
О чем 3-й сезон сериала «Быть человеком»

В 3-м сезоне сериала «Быть человеком» продолжается история необычных соседей — привидения Салли, вампира Эйдана и оборотня Джоша. Эйдан возвращается после заточения и обнаруживает, что сообщество вампиров сильно изменилось. Салли флиртует со своим давним знакомым Трентом. Эйдан воссоединяется с кем-то из своего прошлого. Нора и Джош встречают подростка, который убежал из дома, и обсуждают, как поступить в этой ситуации. Салли беспокоится за Эйдана, поскольку его борьба за выживание становится все более ужасной. Лиам хочет настроить Джоша и Нору против Эйдана, а Салли становится все ближе с Максом.

Список серий 3-го сезона сериала «Быть человеком» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Жаль, что с Рэем так вышло It's a Shame About Ray
Сезон 3 Серия 1
14 января 2013
(Мертвые) девочки хотят повеселиться (Dead) Girls Just Wanna Have Fun
Сезон 3 Серия 2
21 января 2013
Подростков ждут перемены The Teens They Are a Changin'
Сезон 3 Серия 3
28 января 2013
Я так одинок, что могу умереть I'm So Lonesome I Could Die
Сезон 3 Серия 4
4 февраля 2013
Вон из моих грез, давай-ка ко мне в рот Get Outta My Dreams, Get Into My Mouth
Сезон 3 Серия 5
11 февраля 2013
Вот, при чем тут кровь What's Blood Got to Do with It?
Сезон 3 Серия 6
18 февраля 2013
Один серебряный, другой языческий One Is Silver and the Other Pagan
Сезон 3 Серия 7
25 февраля 2013
Твое тело – проклятая страна чудес Your Body Is a Condemned Wonderland
Сезон 3 Серия 8
4 марта 2013
О мышах и оборотнях Of Mice and Wolfmen
Сезон 3 Серия 9
11 марта 2013
Для тех, кто скоро сгниет For Those About to Rot
Сезон 3 Серия 10
18 марта 2013
Ах, если бы у меня были сырые мозги If I Only Had Raw Brain
Сезон 3 Серия 11
25 марта 2013
Вечный призрак подружки невесты Always a Bridesmaid, Never Alive
Сезон 3 Серия 12
1 апреля 2013
Ой-ё! Ruh Roh
Сезон 3 Серия 13
8 апреля 2013
График выхода всех сериалов
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