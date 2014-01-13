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Постер к 4-му сезону сериала Быть человеком
Киноафиша Сериалы Быть человеком Сезоны Сезон 4

Being Human 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 13 января 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут
О чем 4-й сезон сериала «Быть человеком»

В 4-м сезоне сериала «Быть человеком» Эйдан и Нора живут вместе в лесу, а Джош застрял в волчьей форме. Салли и Донна оказались в ловушке в странном месте. Там Салли узнает больше об их сверхъестественной связи. Отношения Эйдана и Кэт переходят на новый уровень, но встреча с человеком из прошлого Эйдана может разрушить это. Тем временем Салли использует свои недавно приобретенные способности, чтобы помочь Норе освободить Джоша от его волка. Но ничего не обходится без последствий, когда задействована магия. Эйдан узнает, что в городе появился новый лидер вампиров. Недавно обретенные способности Салли отправляют ее в странное место...

Список серий 4-го сезона сериала «Быть человеком» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Старые псы, новые трюки Old Dogs, New Tricks
Сезон 4 Серия 1
13 января 2014
То самое время месяца That Time of the Month
Сезон 4 Серия 2
20 января 2014
Копчушки Lil' Smokie
Сезон 4 Серия 3
27 января 2014
Панические роды Panic Womb
Сезон 4 Серия 4
3 февраля 2014
Вселение и выселение Pack It Up, Pack It In
Сезон 4 Серия 5
10 февраля 2014
Изменник стаи Cheater of the Pack
Сезон 4 Серия 6
17 февраля 2014
Юмор висельника Gallows Humor
Сезон 4 Серия 7
24 февраля 2014
Перемотка, перемотка… Rewind, Rewind...
Сезон 4 Серия 8
3 марта 2014
Слишком далеко, быстрая перемотка! Too Far, Fast Forward!
Сезон 4 Серия 9
10 марта 2014
Не смей за меня умирать Oh Don't You Die for Me
Сезон 4 Серия 10
17 марта 2014
Рамона-надоеда Ramona the Pest
Сезон 4 Серия 11
24 марта 2014
Поиски жилья House Hunting
Сезон 4 Серия 12
31 марта 2014
По соседству: Часть 3 There Goes the Neighborhood (3)
Сезон 4 Серия 13
7 апреля 2014
График выхода всех сериалов
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