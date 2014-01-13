В 4-м сезоне сериала «Быть человеком» Эйдан и Нора живут вместе в лесу, а Джош застрял в волчьей форме. Салли и Донна оказались в ловушке в странном месте. Там Салли узнает больше об их сверхъестественной связи. Отношения Эйдана и Кэт переходят на новый уровень, но встреча с человеком из прошлого Эйдана может разрушить это. Тем временем Салли использует свои недавно приобретенные способности, чтобы помочь Норе освободить Джоша от его волка. Но ничего не обходится без последствий, когда задействована магия. Эйдан узнает, что в городе появился новый лидер вампиров. Недавно обретенные способности Салли отправляют ее в странное место...