Во 2-м сезоне сериала «Быть человеком» приключения привидения, вампира и оборотня продолжаются. Вампир Эйдан имеет дело с другими вампирами, которые остались сиротами после гибели Бишопа, оборотень Джош собирается вернуться в медицинскую школу и начать нормальную жизнь с Норой, а призрачные силы Салли становятся сильнее. Но прошлое не дает Эйдану и Джошу двигаться дальше, в то время как Салли находит себе новое занятие — веселое, но весьма опасное. Джош и Нора готовятся к очередной ночи превращения в оборотней. Салли встречает медиума, который может помочь ей в реинкарнации. Но, может, и нет.