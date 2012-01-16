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Постер к 2-му сезону сериала Быть человеком
Киноафиша Сериалы Быть человеком Сезоны Сезон 2

Being Human 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 16 января 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут
О чем 2-й сезон сериала «Быть человеком»

Во 2-м сезоне сериала «Быть человеком» приключения привидения, вампира и оборотня продолжаются. Вампир Эйдан имеет дело с другими вампирами, которые остались сиротами после гибели Бишопа, оборотень Джош собирается вернуться в медицинскую школу и начать нормальную жизнь с Норой, а призрачные силы Салли становятся сильнее. Но прошлое не дает Эйдану и Джошу двигаться дальше, в то время как Салли находит себе новое занятие — веселое, но весьма опасное. Джош и Нора готовятся к очередной ночи превращения в оборотней. Салли встречает медиума, который может помочь ей в реинкарнации. Но, может, и нет.

Список серий 2-го сезона сериала «Быть человеком» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Ей здесь не место Turn This Mother Out
Сезон 2 Серия 1
16 января 2012
Ты действительно хочешь мне навредить? Do You Really Want to Hurt Me?
Сезон 2 Серия 2
23 января 2012
Все из-за крови All Out of Blood
Сезон 2 Серия 3
30 января 2012
(Я ненавижу тебя) За воспоминания (I Loathe You) For Sentimental Reasons
Сезон 2 Серия 4
6 февраля 2012
Увлекшись любовью Addicted to Love
Сезон 2 Серия 5
13 февраля 2012
Мама сказала, что впереди десятки лет Mama Said There'd Be Decades Like These
Сезон 2 Серия 6
20 февраля 2012
Узы, которые ослепляют The Ties That Blind
Сезон 2 Серия 7
27 февраля 2012
Под кожей I've Got You Under Your Skin
Сезон 2 Серия 8
5 марта 2012
Думая о тебе, я убиваю себя When I Think About You I Shred Myself
Сезон 2 Серия 9
12 марта 2012
Сон, который построил жнец Dream Reaper
Сезон 2 Серия 10
19 марта 2012
Не бойся Скотта Don't Fear the Scott
Сезон 2 Серия 11
26 марта 2012
Неполное затмение сердца Partial Eclipse of the Heart
Сезон 2 Серия 12
2 апреля 2012
Мое время пришло, и я умру, если захочу It's My Party and I'll Die If I Want To
Сезон 2 Серия 13
9 апреля 2012
График выхода всех сериалов
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