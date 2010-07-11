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Постер к 4-му сезону сериала Ханна Монтана
Киноафиша Сериалы Ханна Монтана Сезоны Сезон 4

Hannah Montana 6+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 11 июля 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 14
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Ханна Монтана»

В 4-м сезоне сериала «Ханна Монтана» главная героиня вместе со своим отцом переезжает в новый дом. Майли вместе с лучшей подругой Лилли обставляет новую спальную комнату. Тем временем Ханна Монтана записывает новую композицию для своего будущего альбома, но эта песня не вызывает восторга у ее директора и поклонников. Помимо этого, Майли предстоит вновь разобраться с проблемами, которые создает ее двойная жизнь. В частности, это касается романтических отношений. В конце сезона девочка совершит признание, которое произведет неизгладимое впечатление на многих участников событий.

Список серий 4-го сезона сериала «Ханна Монтана» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Милый дом Ханны Монтаны Sweet Home Hannah Montana
Сезон 4 Серия 1
11 июля 2010
Ханна Монтана в кабинете директора Hannah Montana to the Principal's Office
Сезон 4 Серия 2
18 июля 2010
Калифорнийский крик California Screamin'
Сезон 4 Серия 3
25 июля 2010
Не говори про мой секрет De-Do-Do-Do, Da-Don't-Don't-Don't Tell My Secret!
Сезон 4 Серия 4
1 августа 2010
Это конец Джейк, мы оба понимаем это It's the End of the Jake as We Know It
Сезон 4 Серия 5
8 августа 2010
День отца и дочери Been Here All Along
Сезон 4 Серия 6
22 августа 2010
Любовь – это сладкая песня Love That Let's Go
Сезон 4 Серия 7
12 сентября 2010
Бонус-трек Hannah's Gonna Get This
Сезон 4 Серия 8
3 октября 2010
Я всегда буду помнить тебя. Часть 1 I'll Always Remember You (Part 1)
Сезон 4 Серия 9
7 ноября 2010
Я всегда буду помнить тебя. Часть 2 I'll Always Remember You (Part 2)
Сезон 4 Серия 10
7 ноября 2010
Ты можешь видеть меня настоящей? Can You See the Real Me?
Сезон 4 Серия 11
5 декабря 2010
Поцелуй на прощание Kiss It All Goodbye
Сезон 4 Серия 12
19 декабря 2010
Новая жизнь, новые проблемы I Am Mamaw, Hear Me Roar!
Сезон 4 Серия 13
9 января 2011
Все хорошо, что хорошо кончается? Wherever I Go
Сезон 4 Серия 14
16 января 2011
График выхода всех сериалов
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