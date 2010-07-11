В 4-м сезоне сериала «Ханна Монтана» главная героиня вместе со своим отцом переезжает в новый дом. Майли вместе с лучшей подругой Лилли обставляет новую спальную комнату. Тем временем Ханна Монтана записывает новую композицию для своего будущего альбома, но эта песня не вызывает восторга у ее директора и поклонников. Помимо этого, Майли предстоит вновь разобраться с проблемами, которые создает ее двойная жизнь. В частности, это касается романтических отношений. В конце сезона девочка совершит признание, которое произведет неизгладимое впечатление на многих участников событий.