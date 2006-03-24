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Постер к 1-му сезону сериала Ханна Монтана
Киноафиша Сериалы Ханна Монтана Сезоны Сезон 1

Hannah Montana 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 марта 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 26
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ханна Монтана»

В 1-м сезоне сериала «Ханна Монтана» в центре событий оказывается четырнадцатилетняя школьница по имени Майли Стюарт. Со стороны кажется, что она ничем не отличается от многих своих ровесников. Девочка посещает занятия, увлекается модными тенденциями, слушает музыку, встречается с парнями и проводит время со своими приятелями и подругами. Однако есть то, что делает ее по-настоящему особенной. Тайком от всех, помимо лучших друзей и родных, она иногда преображается в популярную среди молодежи исполнительницу, сценический псевдоним которой — Ханна Монтана. Двойная жизнь подростка имеет свои сложности.

Список серий 1-го сезона сериала «Ханна Монтана» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Лилли, ты хочешь знать тайну? Lilly, Do You Want to Know a Secret?
Сезон 1 Серия 1
24 марта 2006
Майли, доставай жвачку Miley Get Your Gum
Сезон 1 Серия 2
31 марта 2006
Она супер скрытная She's a Supersneak
Сезон 1 Серия 3
7 апреля 2006
Я не могу заставить тебя полюбить Ханну I Can't Make You Love Hannah If You Don't
Сезон 1 Серия 4
14 апреля 2006
Это моя вечеринка, и я буду лгать, если захочу It's My Party, and I'll Lie If I Want To
Сезон 1 Серия 5
21 апреля 2006
Бабушка не позволит малышам быть любимчиками Grandmas Don't Let Your Babies Grow Up to Play Favorites
Сезон 1 Серия 6
28 апреля 2006
Это мир Манекенов It's a Mannequin's World
Сезон 1 Серия 7
12 мая 2006
Любовь к талисману Mascot Love
Сезон 1 Серия 8
26 мая 2006
Оу, Оу, щекотка Ooo, Ooo, Itchy Woman
Сезон 1 Серия 9
10 июня 2006
О, скажи, ты можешь вспомнить слова? O Say, Can You Remember the Words?
Сезон 1 Серия 10
30 июня 2006
Ой! Я снова вмешалась! Oops! I Meddled Again
Сезон 1 Серия 11
15 июля 2006
Снова на гастролях? On the Road Again
Сезон 1 Серия 12
28 июля 2006
Ты такая глупая, ты наверно думаешь, что все дело в прыще You're So Vain, You Probably Think This Zit is About You
Сезон 1 Серия 13
12 августа 2006
Новый парень в школе New Kid in School
Сезон 1 Серия 14
18 августа 2006
Для меня ты больше, чем зомби More Than a Zombie to Me
Сезон 1 Серия 15
8 сентября 2006
Тетушка Долли Good Golly, Miss Dolly
Сезон 1 Серия 16
29 сентября 2006
Ссора между двумя Ханнами Torn Between Two Hannahs
Сезон 1 Серия 17
14 октября 2006
Люди, которые используют других людей People Who Use People
Сезон 1 Серия 18
3 ноября 2006
Деньги не за что, вина бесплатно Money for Nothing, Guilt for Free
Сезон 1 Серия 19
26 ноября 2006
Долги Debt It Be
Сезон 1 Серия 20
1 декабря 2006
Мой парень Джексон и это проблема My Boyfriend's Jackson and There's Gonna Be Trouble
Сезон 1 Серия 21
1 января 2007
Мы семья, а теперь принеси мне воды! We Are Family - Now Get Me Some Water!
Сезон 1 Серия 22
7 января 2007
Школьный хулиган Schooly Bully
Сезон 1 Серия 23
19 января 2007
Божественная сторона меня The Idol Side of Me
Сезон 1 Серия 24
9 февраля 2007
Запах подростка Smells Like Teen Sellout
Сезон 1 Серия 25
2 марта 2007
Восстание плохого лося Bad Moose Rising
Сезон 1 Серия 26
30 марта 2007
График выхода всех сериалов
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