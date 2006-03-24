В 1-м сезоне сериала «Ханна Монтана» в центре событий оказывается четырнадцатилетняя школьница по имени Майли Стюарт. Со стороны кажется, что она ничем не отличается от многих своих ровесников. Девочка посещает занятия, увлекается модными тенденциями, слушает музыку, встречается с парнями и проводит время со своими приятелями и подругами. Однако есть то, что делает ее по-настоящему особенной. Тайком от всех, помимо лучших друзей и родных, она иногда преображается в популярную среди молодежи исполнительницу, сценический псевдоним которой — Ханна Монтана. Двойная жизнь подростка имеет свои сложности.