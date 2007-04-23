Во 2-м сезоне сериала «Ханна Монтана» двойная жизнь, которую ведет школьница по имени Майли Стюарт, снова создает опасные и увлекательные ситуации, из которых девочке приходится экстренно выпутываться. Героиня, скрывающая от большинства людей свою вторую личность, вынуждена выстраивать свою жизнь таким образом, чтобы успешно совмещать обе свои ипостаси и при этом не быть пойманной с поличным. Преданные друзья помогают ей в этом. Но порой эксцессов не удается избежать, ведь планы успешной поп-певицы Ханны Монтаны иногда сложно совмещать с жизнью простого тинейджера — Майли Стюарт.