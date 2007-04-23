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Постер к 2-му сезону сериала Ханна Монтана
Киноафиша Сериалы Ханна Монтана Сезоны Сезон 2

Hannah Montana 6+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 23 апреля 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 29
Продолжительность сезона 14 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Ханна Монтана»

Во 2-м сезоне сериала «Ханна Монтана» двойная жизнь, которую ведет школьница по имени Майли Стюарт, снова создает опасные и увлекательные ситуации, из которых девочке приходится экстренно выпутываться. Героиня, скрывающая от большинства людей свою вторую личность, вынуждена выстраивать свою жизнь таким образом, чтобы успешно совмещать обе свои ипостаси и при этом не быть пойманной с поличным. Преданные друзья помогают ей в этом. Но порой эксцессов не удается избежать, ведь планы успешной поп-певицы Ханны Монтаны иногда сложно совмещать с жизнью простого тинейджера — Майли Стюарт.

Список серий 2-го сезона сериала «Ханна Монтана» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Мы с Рико встречаемся Me and Rico Down by the School Yard
Сезон 2 Серия 1
23 апреля 2007
Наручники удержат нас вместе Cuffs Will Keep Us Together
Сезон 2 Серия 2
24 апреля 2007
Ты не сможешь засудить меня You Are So Sue-able to Me
Сезон 2 Серия 3
25 апреля 2007
Давай, занимайся-ся-ся-ся Get Down, Study-udy-udy
Сезон 2 Серия 4
26 апреля 2007
Я Ханна, услышь мой хрип I Am Hannah, Hear Me Croak
Сезон 2 Серия 5
27 апреля 2007
Перестань бороться за право на вечеринки You Gotta Not Fight for Your Right to Party
Сезон 2 Серия 6
4 мая 2007
Парень моей лучшей подруги My Best Friend's Boyfriend
Сезон 2 Серия 7
18 мая 2007
Устройся на работу и люби ее Take This Job and Love It
Сезон 2 Серия 8
16 июня 2007
Больное сердце Джейка: Часть 1 Achy Jakey Heart (Part 1)
Сезон 2 Серия 9
24 июня 2007
Больное сердце Джейка: Часть 2 Achy Jakey Heart (Part 2)
Сезон 2 Серия 10
24 июня 2007
Лунатикам туда Sleepwalk This Way
Сезон 2 Серия 11
7 июля 2007
Когда ты мечтаешь быть звездой When You Wish You Were the Star
Сезон 2 Серия 12
13 июля 2007
Я хочу, чтобы ты хотел, чтобы я поехала во Флориду I Want You to Want Me... To Go to Florida
Сезон 2 Серия 13
21 июля 2007
Битва лучших друзей Everybody Was Best Friend Fighting
Сезон 2 Серия 14
29 июля 2007
Плохо спетая песня Song Sung Bad
Сезон 2 Серия 15
4 августа 2007
Я и три мистера Джонаса Me and Mr. Jonas and Mr. Jonas and Mr. Jonas
Сезон 2 Серия 16
17 августа 2007
Не останавливайся, пока не получишь телефон Don't Stop 'Til You Get the Phone
Сезон 2 Серия 17
21 сентября 2007
Для этого и нужны друзья? That's What Friends Are For?
Сезон 2 Серия 18
19 октября 2007
У мамы Лилли все начинается Lilly's Mom Has Got It Goin' On
Сезон 2 Серия 19
10 ноября 2007
Я всегда буду ненавидеть тебя I Will Always Loathe You
Сезон 2 Серия 20
7 декабря 2007
Пока пока, мячик Bye Bye Ball
Сезон 2 Серия 21
13 января 2008
Нам жаль, дядя Эрл (We're So Sorry) Uncle Earl
Сезон 2 Серия 22
21 марта 2008
Как нас почти не стало The Way We Almost Weren't
Сезон 2 Серия 23
4 мая 2008
Ты не говорил, что это был твой день рождения You Didn't Say It Was Your Birthday
Сезон 2 Серия 24
6 июля 2008
Ханна на бриллиантовой улице Hannah in the Streets with Diamonds
Сезон 2 Серия 25
20 июля 2008
Другая сторона меня Yet Another Side of Me
Сезон 2 Серия 26
3 августа 2008
Проверка моей любви The Test of My Love
Сезон 2 Серия 27
31 августа 2008
Новая девушка Оливера Joannie B. Goode
Сезон 2 Серия 28
14 сентября 2008
Мы вместе на этом свидании We're All on This Date Together
Сезон 2 Серия 29
12 октября 2008
График выхода всех сериалов
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