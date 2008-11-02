В 3-м сезоне сериала «Ханна Монтана» приключения Майли Стюарт продолжаются. На этот раз девочка пытается получить водительские права. При этом ей не удается сделать этого, будучи самой собой. Тогда героиня решает воспользоваться своим тайным амплуа — популярной поп-исполнительницы, которая скрывается под псевдонимом Ханна Монтана. Эта затея удается, но лучше управлять автомобилем от этого Майли не стала. В это время близятся рождественские каникулы. Майли отправляется покупать подарки близким и друзьям. Во время шопинга она знакомится с молодым человеком, который производит на нее впечатление.