Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Наследник" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 3-му сезону сериала Ханна Монтана
Киноафиша Сериалы Ханна Монтана Сезоны Сезон 3

Hannah Montana 6+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 2 ноября 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 30
Продолжительность сезона 15 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Ханна Монтана»

В 3-м сезоне сериала «Ханна Монтана» приключения Майли Стюарт продолжаются. На этот раз девочка пытается получить водительские права. При этом ей не удается сделать этого, будучи самой собой. Тогда героиня решает воспользоваться своим тайным амплуа — популярной поп-исполнительницы, которая скрывается под псевдонимом Ханна Монтана. Эта затея удается, но лучше управлять автомобилем от этого Майли не стала. В это время близятся рождественские каникулы. Майли отправляется покупать подарки близким и друзьям. Во время шопинга она знакомится с молодым человеком, который производит на нее впечатление.

Список серий 3-го сезона сериала «Ханна Монтана» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Он не красавчик, он мой брат He Ain't a Hottie, He's My Brother
Сезон 3 Серия 1
2 ноября 2008
На старт, внимание, не садись за руль Ready, Set, Don't Drive
Сезон 3 Серия 2
9 ноября 2008
Не нужно вырывать мне зуб Don't Go Breaking My Tooth
Сезон 3 Серия 3
16 ноября 2008
Ты никогда не отдаешь мне моих денег You Never Give Me My Money
Сезон 3 Серия 4
23 ноября 2008
Убейте меня нежно Killing Me Softly with His Height
Сезон 3 Серия 5
14 декабря 2008
Стала бы я тебе врать, Лилли? Would I Lie to You, Lilly?
Сезон 3 Серия 6
11 января 2009
Ты должна потерять эту работу You Gotta Lose That Job
Сезон 3 Серия 7
16 февраля 2009
Добро пожаловать в путаницу Welcome to the Bungle
Сезон 3 Серия 8
1 марта 2009
У папы появился абсолютно новый друг Papa's Got a Brand New Friend
Сезон 3 Серия 9
8 марта 2009
Обман Cheat It
Сезон 3 Серия 10
15 марта 2009
Тук-тук-тук, это голова Джексона Knock Knock Knockin' on Jackson's Head
Сезон 3 Серия 11
22 марта 2009
Ты даешь обеду дурную славу You Give Lunch a Bad Name
Сезон 3 Серия 12
29 марта 2009
Что мне не нравится в тебе What I Don't Like About You
Сезон 3 Серия 13
19 апреля 2009
Школьные танцы Promma Mia
Сезон 3 Серия 14
3 мая 2009
Однажды, дважды, трижды страшно Once, Twice, Three Times Afraidy
Сезон 3 Серия 15
17 мая 2009
Джейк…маленький кусочек моего сердца Jake... Another Little Piece of My Heart
Сезон 3 Серия 16
7 июня 2009
Майли задела чувства Радио Звезды Miley Hurt the Feelings of the Radio Star
Сезон 3 Серия 17
14 июня 2009
Он мог быть тем единственным He Could Be the One
Сезон 3 Серия 18
5 июля 2009
Суеверная девочка Super(stitious) Girl
Сезон 3 Серия 19
17 июля 2009
Я честно люблю тебя (Нет, не тебя) I Honestly Love You (No, Not You)
Сезон 3 Серия 20
26 июля 2009
Прости меня! For (Give) a Little Bit
Сезон 3 Серия 21
9 августа 2009
Новый автомобиль B-B-B-Bad to the Chrome
Сезон 3 Серия 22
23 августа 2009
Тревога (Оливер в порядке) Uptight (Oliver's Alright)
Сезон 3 Серия 23
20 сентября 2009
Суди меня нежно Judge Me Tender
Сезон 3 Серия 24
18 октября 2009
Худший день рождения Лилли Can't Get Home to You, Girl
Сезон 3 Серия 25
8 ноября 2009
Приходит далекая неудача Come Fail Away
Сезон 3 Серия 26
6 декабря 2009
Я должна заставить её уйти из моего дома Got to Get Her Out of My House
Сезон 3 Серия 27
21 февраля 2010
Колесо у моей кровати (Сохраняй спокойствие) The Wheel Near My Bed (Keeps on Turnin')
Сезон 3 Серия 28
21 февраля 2010
Майли прощается? Часть 1 Miley Says Goodbye? (Part 1)
Сезон 3 Серия 29
7 марта 2010
Майли прощается? Часть 2 Miley Says Goodbye? (Part 2)
Сезон 3 Серия 30
14 марта 2010
График выхода всех сериалов
Related video
Теперь девочкам такие имена не дают: вот как на самом деле зовут Дарью Донцову
Тест: сможете угадать, какой актер скрывается под слоями грима?
Немец все испортил: этот едва заметный ляп обнаружили в «Брате» только сейчас
Затмила бывшую жену: Чадов ошеломил народ редким фото своей невесты
«У нас девочка»: Муцениеце решилась на пополнение, о котором долго мечтала
Прославилась и сошла с ума: участь советской Снегурочки вызывает ужас
Самого страшного Кащея без грима не узнать: один из самых обаятельных советских актеров (фото)
В Штатах ошиблись, а в СССР все сделали правильно: вот какая неточность есть в «Аладдине»
За слова придется ответить: шоу Малахова закончилось громким скандалом с семьей миллиардера
Лгать бесполезно: эти знаки Зодиака видят людей насквозь
Даже жутко становится: на эту странность в «Иване Васильевиче» никто не обращает внимание
Внешне очень похожи: как выглядит актер, озвучивающий Князя в «Трех богатырях»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше