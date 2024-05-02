Меню
Сериалы
Аватар: Последний маг воздуха
Новости о сериале «Аватар: Последний маг воздуха»
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
10 самых обсуждаемых сериалов 2024 года, которые можно посмотреть за долгие выходные
Долгожданная экранизация Fallout, мрачный триллер с Эндрю Скоттом и самый обсуждаемый российский детектив года.
Написать
2 мая 2024 10:00
Сериал «Аватар: Легенда об Аанге» продлен сразу на два сезона
Очевидно, проект изначально задумывался как трехсезонный.
Написать
8 марта 2024 10:33
Мир нуждается в спасителе в новом трейлере сериала «Аватар: Легенда об Аанге»
Премьера состоится ближе к концу декабря.
Написать
24 января 2024 13:28
Аанг намеревается объединить четыре нации в трейлере сериала «Аватар: Последний маг воздуха»
Премьера состоится в следующем году.
Написать
10 ноября 2023 10:59
Появились новые кадры из игрового сериала «Аватар: Последний маг воздуха»
На изображениях запечатлены представители Народа Огня.
Написать
18 октября 2023 14:04
Netflix представляет: все трейлеры и анонсы с фестиваля Tudum 2023
Накануне в бразильском городе Сан-Паулу прошел очередной фестиваль стрим-сервиса Netflix для фанатов под названием Tudum. В рамках мероприятия были представлены многочисленные промоматериалы, связанные с наиболее ожидаемыми новинками стримера.
Написать
18 июня 2023 18:45
