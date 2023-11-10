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Киноафиша Новости Аанг намеревается объединить четыре нации в трейлере сериала «Аватар: Последний маг воздуха»

Аанг намеревается объединить четыре нации в трейлере сериала «Аватар: Последний маг воздуха»

10 ноября 2023 10:59
Аанг намеревается объединить четыре нации в трейлере сериала «Аватар: Последний маг воздуха»

Премьера состоится в следующем году.

Стрим-сервис Netflix представил трейлер игрового сериала «Аватар: Последний маг воздуха», основанного на мультсериале «Аватар: Легенда об Аанге», который выходил на канале Nickelodeon.

Как и анимационный первоисточник, «Последний маг воздуха» расскажет о четырех нациях, которые некогда гармонично жили бок о бок, будучи управляемы четырьмя разными стихиями. Соответственно, в этом мире существуют племена воды, огня, воздуха и земли. Баланс был нарушен, когда народ огня решил поработить остальные нации. Восстановить мир может только Аанг (Гордон Кормье), который является Аватаром, способным контролировать все четыре стихии.

Официальное описание сериала гласит:

«Вместе со своими новыми друзьями Соккой (Иэн Аусли) и Катарой (Киавентио), принадлежащими к Южному водному племени, Аанг отправляется в фантастическое и полное экшена путешествие, чтобы спасти мир и дать отпор устрашающему правителю нации Огня по имени Озай (Дэниэл Дэ Ким). Помешать им пытается принц Зуко (Даллас Лю)».

Шоураннером выступает Альберт Ким. Изначально в разработке игрового сериала должны были принять участие создатели оригинального мультфильма Майкл Данте ДиМартино и Брайан Кониецко, однако они покинули проект из-за творческих разногласий. После этого дуэт вместе со студией Paramount взялся за полнометражный анимационный фильм «Последний маг воздуха», выход которого намечен на 2025 год.

Фото: Netflix
Елена Королева
Елена Королева
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