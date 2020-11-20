«Voices of Fire: новые голоса госпела» – уникальный документальный сериал от Netflix, который затрагивает нестандартную тему. Его герои – епископ Эзикиел Уильямс и его племянник, продюсер Фаррелл, собирающиеся создать собственный госпел-хор. Они путешествуют по разным городам и общинам Америки, встречаются с талантливыми певцами и открывают их потенциал. Уильямс уверен, что способен собрать воедино по-настоящему уникальные голоса, которые будут доносить благие вести через свое пение. Зрители узнают об истории жизни участников, их музыкальных способностях и дарованиях.