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Постер телешоу Voices of Fire: Новые голоса госпела
Постер телешоу Voices of Fire: Новые голоса госпела
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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2 постера
Киноафиша Сериалы Voices of Fire: Новые голоса госпела

Voices of Fire: Новые голоса госпела (2020 - …)

Voices of Fire 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 35 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 3 часа 30 минут

О чем телешоу

«Voices of Fire: новые голоса госпела» – уникальный документальный сериал от Netflix, который затрагивает нестандартную тему. Его герои – епископ Эзикиел Уильямс и его племянник, продюсер Фаррелл, собирающиеся создать собственный госпел-хор. Они путешествуют по разным городам и общинам Америки, встречаются с талантливыми певцами и открывают их потенциал. Уильямс уверен, что способен собрать воедино по-настоящему уникальные голоса, которые будут доносить благие вести через свое пение. Зрители узнают об истории жизни участников, их музыкальных способностях и дарованиях.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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6.9 IMDb
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Сезоны
Voices of Fire: Новые голоса госпела - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 6 эпизодов
 
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