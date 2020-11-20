В 1-м сезоне шоу «Voices of Fire: новые голоса госпела» зрители получат уникальную возможность понаблюдать за тем, как формируется новый госпел-хор. Эзикиел и Фаррелл Уильямс путешествуют по стране, чтобы познакомиться с теми, кто хочет показать свой талант и стать частью сильной группы. Они будут проводить прослушивания, давая простым людям возможность проявить свои певческие таланты. Несмотря на это, отбор будет строгим, ведь Уильямсы задумали абсолютно уникальный проект, для которого нужны лучшие голоса. Многие из конкурсантов не пройдут прослушивание, а самые интересные музыканты получат возможность петь вместе.