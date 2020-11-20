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Постер к 1-му сезону телешоу Voices of Fire: Новые голоса госпела
Киноафиша Сериалы Voices of Fire: Новые голоса госпела Сезоны Сезон 1

Voices of Fire 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Voices of Fire: Новые голоса госпела»

В 1-м сезоне шоу «Voices of Fire: новые голоса госпела» зрители получат уникальную возможность понаблюдать за тем, как формируется новый госпел-хор. Эзикиел и Фаррелл Уильямс путешествуют по стране, чтобы познакомиться с теми, кто хочет показать свой талант и стать частью сильной группы. Они будут проводить прослушивания, давая простым людям возможность проявить свои певческие таланты. Несмотря на это, отбор будет строгим, ведь Уильямсы задумали абсолютно уникальный проект, для которого нужны лучшие голоса. Многие из конкурсантов не пройдут прослушивание, а самые интересные музыканты получат возможность петь вместе.

Список серий телешоу Voices of Fire: Новые голоса госпела График выхода всех сериалов
Сезон 1
Госпел хор A Gospel Project
Сезон 1 Серия 1
20 ноября 2020
В поисках единорогов Searching for Unicorns
Сезон 1 Серия 2
20 ноября 2020
Непростые решения Decision Day
Сезон 1 Серия 3
20 ноября 2020
Встряска Shaking the Tree
Сезон 1 Серия 4
20 ноября 2020
Соло Solos
Сезон 1 Серия 5
20 ноября 2020
Дебютный концерт The Debut Concert
Сезон 1 Серия 6
20 ноября 2020
График выхода всех сериалов
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