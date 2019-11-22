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Постер телешоу Светский Сингапур
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Киноафиша Сериалы Светский Сингапур

Светский Сингапур (2019 - …)

Singapore Social 18+
Год выпуска 2019
Страна Сингапур/США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 36 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 4 часа 48 минут

О чем телешоу

Реалити-шоу «Светский Сингапур» расскажет о жизни молодых и успешных людей, живущих в Сингапуре. Повествование погрузит в их романтические и дружеские отношения, рабочие моменты, а также отметит нюансы культуры страны. Личная и профессиональная жизнь героев полна неожиданностей, радостей и неудач. Через рассказ об их переживаниях зрители узнают о различных аспектах сингапурской повседневности: моде, бизнесе и сфере развлечений. Это шоу – отличная возможность познакомиться с местными обычаями и традициями народа, ведь каждый персонаж органично вписывается в окружающую обстановку.

Светский Сингапур - трейлер
Светский Сингапур  трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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4.5 IMDb
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Сезоны
Светский Сингапур - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 8 эпизодов
 
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