Реалити-шоу «Светский Сингапур» расскажет о жизни молодых и успешных людей, живущих в Сингапуре. Повествование погрузит в их романтические и дружеские отношения, рабочие моменты, а также отметит нюансы культуры страны. Личная и профессиональная жизнь героев полна неожиданностей, радостей и неудач. Через рассказ об их переживаниях зрители узнают о различных аспектах сингапурской повседневности: моде, бизнесе и сфере развлечений. Это шоу – отличная возможность познакомиться с местными обычаями и традициями народа, ведь каждый персонаж органично вписывается в окружающую обстановку.