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Постер к 1-му сезону телешоу Светский Сингапур
Киноафиша Сериалы Светский Сингапур Сезоны Сезон 1

Singapore Social 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 ноября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Светский Сингапур»

В 1-м сезоне шоу «Светский Сингапур» зрителей ждет встреча с несколькими молодыми жителями Сингапура. Они молоды, амбициозны и пытаются изменить свою жизнь к лучшему. Однако это не всегда удается, и героям приходится преодолевать стоящие на пути преграды. Реалити-сериал покажет разные моменты из повседневности ребят и девушек. Они будут договариваться о свиданиях, конфликтовать с родителями, строить карьеру. Их жизненный путь оказывается совсем не легким и зачастую напоминает настоящее сражение за свою любовь, независимость и творческую реализацию.

Список серий телешоу Светский Сингапур График выхода всех сериалов
Сезон 1
Азиатское поколение Generation Asian
Сезон 1 Серия 1
22 ноября 2019
Нет риска – нет награды No Risk, No Reward
Сезон 1 Серия 2
22 ноября 2019
За счастье, здоровье и удачу To Happiness, Health and Good Fortune
Сезон 1 Серия 3
22 ноября 2019
Сбой на старте Failure to Launch
Сезон 1 Серия 4
22 ноября 2019
Фактор «Экс» The Ex Factor
Сезон 1 Серия 5
22 ноября 2019
Мама, можно мне? Mother, May I?
Сезон 1 Серия 6
22 ноября 2019
Момент истины Moment of Truth
Сезон 1 Серия 7
22 ноября 2019
Такова жизнь C'est La Vie
Сезон 1 Серия 8
22 ноября 2019
График выхода всех сериалов
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