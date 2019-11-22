В 1-м сезоне шоу «Светский Сингапур» зрителей ждет встреча с несколькими молодыми жителями Сингапура. Они молоды, амбициозны и пытаются изменить свою жизнь к лучшему. Однако это не всегда удается, и героям приходится преодолевать стоящие на пути преграды. Реалити-сериал покажет разные моменты из повседневности ребят и девушек. Они будут договариваться о свиданиях, конфликтовать с родителями, строить карьеру. Их жизненный путь оказывается совсем не легким и зачастую напоминает настоящее сражение за свою любовь, независимость и творческую реализацию.