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Постер телешоу Сделано в Мексике
Постер телешоу Сделано в Мексике
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 4
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2 постера
Киноафиша Сериалы Сделано в Мексике

Сделано в Мексике (2018 - 2018)

Made in Mexico 18+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 49 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 6 часов 32 минуты

О чем телешоу

«Сделано в Мексике» – реалити-шоу, которое было выпущено на платформе Netflix. Программа покажет жизнь богатых и успешных мексиканцев, которые продемонстрируют свою роскошную жизнь, романтические и дружеские отношения. Каждый эпизод углубляется в жизнь героев и исследует их повседневные занятия: работу, шикарные вечеринки, светские мероприятия, встречи с семьей и близкими людьми. Несмотря на то что они живут в достатке, это не лишает их эмоций и различных трудностей. Как и обычные люди, богачи пытаются решить свои проблемы и противостоять интригам, которые так распространены в кругах элит.

Сделано в Мексике - трейлер
Сделано в Мексике  трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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4 IMDb
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Сезоны
Сделано в Мексике - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 8 эпизодов
 
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