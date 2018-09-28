«Сделано в Мексике» – реалити-шоу, которое было выпущено на платформе Netflix. Программа покажет жизнь богатых и успешных мексиканцев, которые продемонстрируют свою роскошную жизнь, романтические и дружеские отношения. Каждый эпизод углубляется в жизнь героев и исследует их повседневные занятия: работу, шикарные вечеринки, светские мероприятия, встречи с семьей и близкими людьми. Несмотря на то что они живут в достатке, это не лишает их эмоций и различных трудностей. Как и обычные люди, богачи пытаются решить свои проблемы и противостоять интригам, которые так распространены в кругах элит.