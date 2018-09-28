В 1-м сезоне шоу «Сделано в Мексике» зрители познакомятся с представителями мексиканской элиты. Программа покажет, что быть частью светского общества – не такая простая задача, как кажется на первый взгляд. Несмотря на то что герои проекта богаты и живут красивой жизнью, как и обычным людям, им приходится справляться со многими сложностями. Злые языки распространяют неприятные слухи, вокруг плетутся коварные интриги, а внутренние страхи не дают спокойно жить. Шоу раскроет секреты личной жизни персонажей, покажет их взаимоотношения с другими людьми, интересы сфере бизнеса и свободного времени.