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Постер к 1-му сезону телешоу Сделано в Мексике
Киноафиша Сериалы Сделано в Мексике Сезоны Сезон 1

Made in Mexico 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 32 минуты
О чем 1-й сезон телешоу «Сделано в Мексике»

В 1-м сезоне шоу «Сделано в Мексике» зрители познакомятся с представителями мексиканской элиты. Программа покажет, что быть частью светского общества – не такая простая задача, как кажется на первый взгляд. Несмотря на то что герои проекта богаты и живут красивой жизнью, как и обычным людям, им приходится справляться со многими сложностями. Злые языки распространяют неприятные слухи, вокруг плетутся коварные интриги, а внутренние страхи не дают спокойно жить. Шоу раскроет секреты личной жизни персонажей, покажет их взаимоотношения с другими людьми, интересы сфере бизнеса и свободного времени.

Список серий 1-го сезона телешоу «Сделано в Мексике» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Бык на крещении A Bull at the Baptism
Сезон 1 Серия 1
28 сентября 2018
Мир во всем мире Paz Mundial
Сезон 1 Серия 2
28 сентября 2018
День мертвых Día de los Muertos
Сезон 1 Серия 3
28 сентября 2018
Что происходит за кадром What Happens Off Camera...
Сезон 1 Серия 4
28 сентября 2018
Дорогой дневник Dear Diary
Сезон 1 Серия 5
28 сентября 2018
Уважение Respect
Сезон 1 Серия 6
28 сентября 2018
Сейчас или никогда Ahora o Nunca
Сезон 1 Серия 7
28 сентября 2018
Мексиканская любовь Amor Mexicano
Сезон 1 Серия 8
28 сентября 2018
График выхода всех сериалов
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