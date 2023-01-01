В 1-м сезоне сериала «Законник» Кирилл ранее работал в правоохранительных органах. После того как три года назад мужчина потерял свою любимую дочь, его жизнь пошла под откос. Не проходит и дня, чтобы он не вспоминал о своем счастливом прошлом. Однажды криминальный авторитет просит Кирилла отыскать наемного убийцу, который готовит на него покушение. По случайному стечению обстоятельств этот человек оказывается связан с гибелью дочери Кирилла. Бывший следователь воспринимает эту ситуацию как знак судьбы. Он намерен отомстить. Вот только наемник не убивает сам – за него это делает смертоносный вирус. И он уже в крови у жертвы.