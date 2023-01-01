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Киноафиша Сериалы Законник Сезоны Сезон 1

Zakonnik
Название Сезон 1
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Законник»

В 1-м сезоне сериала «Законник» Кирилл ранее работал в правоохранительных органах. После того как три года назад мужчина потерял свою любимую дочь, его жизнь пошла под откос. Не проходит и дня, чтобы он не вспоминал о своем счастливом прошлом. Однажды криминальный авторитет просит Кирилла отыскать наемного убийцу, который готовит на него покушение. По случайному стечению обстоятельств этот человек оказывается связан с гибелью дочери Кирилла. Бывший следователь воспринимает эту ситуацию как знак судьбы. Он намерен отомстить. Вот только наемник не убивает сам – за него это делает смертоносный вирус. И он уже в крови у жертвы.

Список серий сериала Законник График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
График выхода всех сериалов
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