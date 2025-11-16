Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Это точно будет необычно»: Журавлев из «Натальной карты», Харламов и Куценко — каст нового российского фэнтези (когда премьера?)

«Это точно будет необычно»: Журавлев из «Натальной карты», Харламов и Куценко — каст нового российского фэнтези (когда премьера?)

16 ноября 2025 07:00
«Это точно будет необычно»: Журавлев из «Натальной карты», Харламов и Куценко — каст нового российского фэнтези (когда премьера?)

Вселенная уже хорошо знакома любителям отечественного кино.

В 2026 году в кино выйдет еще одно приключенческое российское фэнтези, но с необычным актерским состваом — «Колобок». Знаменитый герой народной сказки решает больше не быть закуской для зверей. Тот самый хлебный шарик теперь — персонаж с характером, мечтами и экзистенциальным кризисом.

По сюжету Колобок решает изменить свою судьбу и «вселиться» в тело богатыря, чтобы наконец-то почувствовать вкус силы и свободы. Но, как это часто бывает, магия идет наперекосяк: вместо богатыря он оказывается связан с простым пекарем Тихоном.

Теперь у них одно тело на двоих и масса проблем. Особенно когда в дело вмешиваются разбойники, дикая нечисть и, конечно, хищники, которые все еще не прочь перекусить круглым героем.

«Это точно будет необычно»: Журавлев из «Натальной карты», Харламов и Куценко — каст нового российского фэнтези (когда премьера?)

Юмора будет много

Главную роль исполняет Дмитрий Журавлев, звезда шоу «Натальная карта», который, кажется вдохновился примером своей коллеги Олеси Иванченко. Она не так давно блистала в сериале «Няня Оксана».

Гоша Куценко предстанет в образе харизматичного и опасного Волка, а Гарик Харламов, который вновь озвучит Колобка, вновь выдаст порцию фирменного юмора.

«Это точно будет необычно»: Журавлев из «Натальной карты», Харламов и Куценко — каст нового российского фэнтези (когда премьера?)

Режиссером проекта выступает Антон Маслов, знакомый зрителям по фильму «Последний богатырь. Наследие». Он обещает зрителям необычный подход к экранизации сказки.

Все знают эту сказку, но никто еще не видел ее в таком формате: мы экранизируем весь путь Колобка, на котором он встретит зайца, лису, медведя и даже волка. Это точно будет необычно, точно будет остро и очень смешно.

Съемки проходили на Алтае, где в кадр попали Телецкое озеро, Мажойский каньон и Семинский перевал. Маслов признается: те кадры, которые получилось снять на природе, никогда бы не вышло воссоздать в павильоне.

«Колобок» позиционируется как спин-офф «Последнего богатыря». Релиз должен состояться в августе или октябре 2026 года. Точных дат пока нет, а любители отечественного фэнтези уже томятся в ожидании.

Ранее мы писали: «Шедевр российского кино»: этот отечественный сериал официально признали лучшим в Европе – от финала иностранцев бросает в дрожь

Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press, кадры из сериала «Последний богатырь: Наследие»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«50% успеха фильма – в названии»: 5 российских лент критики особенно хвалят в уходящем 2025-м – 2 уже вышли, а 3 ждите скоро в кино «50% успеха фильма – в названии»: 5 российских лент критики особенно хвалят в уходящем 2025-м – 2 уже вышли, а 3 ждите скоро в кино Читать дальше 10 декабря 2025
«Это, конечно, не “Анора”»: «Киноафиша» называет худший и лучшие фильмы с Юрой Борисовым (и объясняет, что не так с его Пушкиным) «Это, конечно, не “Анора”»: «Киноафиша» называет худший и лучшие фильмы с Юрой Борисовым (и объясняет, что не так с его Пушкиным) Читать дальше 10 декабря 2025
Снят 100 лет назад, а рейтинг до сих пор 7.9: легендарный фильм СССР возвращается в кинотеатры – с той же душой, но картинка круче Снят 100 лет назад, а рейтинг до сих пор 7.9: легендарный фильм СССР возвращается в кинотеатры – с той же душой, но картинка круче Читать дальше 10 декабря 2025
Когда выйдет «Чебурашка-2»: и о чем будет сиквел фильма, собравшего в прокате более 7 млрд рублей Когда выйдет «Чебурашка-2»: и о чем будет сиквел фильма, собравшего в прокате более 7 млрд рублей Читать дальше 9 декабря 2025
Работал с Финчером, дрался бок-о-бок с Кавиллом — а теперь актера ждут в российском блокбастере: идеально вписался в историю про шпионов Работал с Финчером, дрался бок-о-бок с Кавиллом — а теперь актера ждут в российском блокбастере: идеально вписался в историю про шпионов Читать дальше 8 декабря 2025
«Я не считаю кино искусством»: Цискаридзе «Брат» не пересматривает, но один фильм Балабанова навсегда в его сердце «Я не считаю кино искусством»: Цискаридзе «Брат» не пересматривает, но один фильм Балабанова навсегда в его сердце Читать дальше 7 декабря 2025
«Это событие года»: «Мастер и Маргарита» Локшина стал хитом проката в Европе – зрители после сеансов «ахают» и бегут читать Булгакова «Это событие года»: «Мастер и Маргарита» Локшина стал хитом проката в Европе – зрители после сеансов «ахают» и бегут читать Булгакова Читать дальше 7 декабря 2025
«Серсея сияет, в остальном – мусор»: «Покинутые» должны были стать «Игрой престолов» для Netflix, но зрителям тошно уже на 1 серии «Серсея сияет, в остальном – мусор»: «Покинутые» должны были стать «Игрой престолов» для Netflix, но зрителям тошно уже на 1 серии Читать дальше 7 декабря 2025
А вы знали, что скоро в тренде будут мюзиклы? Жанр не ограничился «Стилягами» – дома уже можно глянуть хит 2025-го с оценкой 7.1 А вы знали, что скоро в тренде будут мюзиклы? Жанр не ограничился «Стилягами» – дома уже можно глянуть хит 2025-го с оценкой 7.1 Читать дальше 6 декабря 2025
«Внутри тумбы сидит мужик и подает напитки»: этот фильм с Пересильд доказывает – российское фэнтези еще живо, даже если его очень мало в кино «Внутри тумбы сидит мужик и подает напитки»: этот фильм с Пересильд доказывает – российское фэнтези еще живо, даже если его очень мало в кино Читать дальше 6 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше