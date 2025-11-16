«Это точно будет необычно»: Журавлев из «Натальной карты», Харламов и Куценко — каст нового российского фэнтези (когда премьера?)

В 2026 году в кино выйдет еще одно приключенческое российское фэнтези, но с необычным актерским состваом — «Колобок». Знаменитый герой народной сказки решает больше не быть закуской для зверей. Тот самый хлебный шарик теперь — персонаж с характером, мечтами и экзистенциальным кризисом.

По сюжету Колобок решает изменить свою судьбу и «вселиться» в тело богатыря, чтобы наконец-то почувствовать вкус силы и свободы. Но, как это часто бывает, магия идет наперекосяк: вместо богатыря он оказывается связан с простым пекарем Тихоном.

Теперь у них одно тело на двоих и масса проблем. Особенно когда в дело вмешиваются разбойники, дикая нечисть и, конечно, хищники, которые все еще не прочь перекусить круглым героем.

Юмора будет много

Главную роль исполняет Дмитрий Журавлев, звезда шоу «Натальная карта», который, кажется вдохновился примером своей коллеги Олеси Иванченко. Она не так давно блистала в сериале «Няня Оксана».

Гоша Куценко предстанет в образе харизматичного и опасного Волка, а Гарик Харламов, который вновь озвучит Колобка, вновь выдаст порцию фирменного юмора.

Режиссером проекта выступает Антон Маслов, знакомый зрителям по фильму «Последний богатырь. Наследие». Он обещает зрителям необычный подход к экранизации сказки.

Все знают эту сказку, но никто еще не видел ее в таком формате: мы экранизируем весь путь Колобка, на котором он встретит зайца, лису, медведя и даже волка. Это точно будет необычно, точно будет остро и очень смешно.

Съемки проходили на Алтае, где в кадр попали Телецкое озеро, Мажойский каньон и Семинский перевал. Маслов признается: те кадры, которые получилось снять на природе, никогда бы не вышло воссоздать в павильоне.

«Колобок» позиционируется как спин-офф «Последнего богатыря». Релиз должен состояться в августе или октябре 2026 года. Точных дат пока нет, а любители отечественного фэнтези уже томятся в ожидании.

Ранее мы писали: «Шедевр российского кино»: этот отечественный сериал официально признали лучшим в Европе – от финала иностранцев бросает в дрожь