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Киноафиша Сериалы Артист Сезоны Сезон 1

Artist
Название Сезон 1
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Артист»

В 1-м сезоне сериала «Артист» главный герой по кличке Артист имеет бурное криминальное прошлое. Теперь он вышел из тюрьмы и пытается забрать награбленное, которое лежит в доме, где живут его внуки. Для того чтобы втереться в доверие к собственной семье, Артист решает стать няней для ребят. Он постоянно попадает в ситуации, из которых очень трудно выкрутиться. Однако находчивый и опытный Артист всегда находит выход. До своей воровской карьеры он работал в театре, поэтому обладает как артистизмом, так и талантом импровизировать. Главного героя ожидает много опасностей и приключений на пути.

Список серий сериала Артист График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
График выхода всех сериалов
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