В 1-м сезоне сериала «Артист» главный герой по кличке Артист имеет бурное криминальное прошлое. Теперь он вышел из тюрьмы и пытается забрать награбленное, которое лежит в доме, где живут его внуки. Для того чтобы втереться в доверие к собственной семье, Артист решает стать няней для ребят. Он постоянно попадает в ситуации, из которых очень трудно выкрутиться. Однако находчивый и опытный Артист всегда находит выход. До своей воровской карьеры он работал в театре, поэтому обладает как артистизмом, так и талантом импровизировать. Главного героя ожидает много опасностей и приключений на пути.