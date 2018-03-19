В 1-м сезоне сериала «8 дней» юная девушка Бахар учится в университете, мечтая пойти по стопам любимой мамы и стать инженером. Она считает свою жизнь счастливой и состоявшейся, пока не происходит страшная трагедия. Мать героини погибает на работе: кто-то жестоко расправляется с ней на секретном технологическом предприятии, где она создавала чертежи. Полиция умывает руки и закрывает дело. Но девушка не может свыкнуться с этой потерей. Она отказывается от учебы и от прежних целей, одержимая лишь одной идеей – найти убийцу и отомстить ему. Бахар выходит на загадочную криминальную группировку и знакомится с ее молодым участником – обаятельным Хаяти, который вовсе не выглядит злодеем.