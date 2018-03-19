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Постер к 1-му сезону сериала 8 дней
Киноафиша Сериалы 8 дней Сезоны Сезон 1

8. Gün 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 марта 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 6
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «8 дней»

В 1-м сезоне сериала «8 дней» юная девушка Бахар учится в университете, мечтая пойти по стопам любимой мамы и стать инженером. Она считает свою жизнь счастливой и состоявшейся, пока не происходит страшная трагедия. Мать героини погибает на работе: кто-то жестоко расправляется с ней на секретном технологическом предприятии, где она создавала чертежи. Полиция умывает руки и закрывает дело. Но девушка не может свыкнуться с этой потерей. Она отказывается от учебы и от прежних целей, одержимая лишь одной идеей – найти убийцу и отомстить ему. Бахар выходит на загадочную криминальную группировку и знакомится с ее молодым участником – обаятельным Хаяти, который вовсе не выглядит злодеем.

Список серий 1-го сезона сериала «8 дней» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
19 марта 2018
Эпизод 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
26 марта 2018
Эпизод 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
2 апреля 2018
Эпизод 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
9 апреля 2018
Эпизод 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
16 апреля 2018
Эпизод 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
30 апреля 2018
График выхода всех сериалов
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