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Киноафиша Сериалы Безжизненные

Безжизненные (2018 - 2018)

Yaşamayanlar 18+
Год выпуска 2018
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис BluTV
Продолжительность сериала 8 часов 0 минут

О чем сериал

Сериал «Безжизненные» – это турецкая фэнтези-драма о вампирах Стамбула. 164-летняя красавица Мия, совсем юная по меркам своего вида, возвращается в родной город после долгого путешествия по всему миру. Вместе с ней прибывает ее приемная мать и наставница в мире ночи – Кармен. Они хотят свершить месть – найти и уничтожить древнего вампира, который когда-то против воли обратил Мию, лишив ее привычной жизни. Но Дмитрий оказывается гораздо старше, сильнее и хитрее, чем женщины могли себе представить.

В ролях
В ролях
Эдип Тепели
Биркан Сокуллу
Керем Бюрсин
Керем Бюрсин
Эльчин Сангу
Эльчин Сангу
Пол Гальяно
Пол Гальяно
Хазал Тюресан
Хазал Тюресан
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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5.1 IMDb
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Сезоны
Безжизненные - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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