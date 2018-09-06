Сериал «Безжизненные» – это турецкая фэнтези-драма о вампирах Стамбула. 164-летняя красавица Мия, совсем юная по меркам своего вида, возвращается в родной город после долгого путешествия по всему миру. Вместе с ней прибывает ее приемная мать и наставница в мире ночи – Кармен. Они хотят свершить месть – найти и уничтожить древнего вампира, который когда-то против воли обратил Мию, лишив ее привычной жизни. Но Дмитрий оказывается гораздо старше, сильнее и хитрее, чем женщины могли себе представить.