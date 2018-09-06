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Постер к 1-му сезону сериала Безжизненные
Киноафиша Сериалы Безжизненные Сезоны Сезон 1

Yaşamayanlar 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Безжизненные»

В 1-м сезоне сериала «Безжизненные» события разворачиваются на улицах современного Стамбула. Днем этот город полон туристов, рынков и кафе, но в ночи пробуждается его изнанка. Здесь обитают пугающие и древние существа, пьющие кровь простых людей. В Стамбуле правит самый старший и сильный из местных вампиров, опыт которого насчитывает тысячи лет и десятки важнейших исторических событий, – прекрасный и опасный Дмитрий. Однажды в город возвращается одна из его «дочерей» – юная Мия, которую он укусил около полутора сотен лет назад. Девушка недовольна этой судьбой и мечтает отомстить создателю за свое убийство.

Список серий 1-го сезона сериала «Безжизненные» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
6 сентября 2018
Эпизод 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
6 сентября 2018
Эпизод 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
13 сентября 2018
Эпизод 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
20 сентября 2018
Эпизод 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
27 сентября 2018
Эпизод 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
4 октября 2018
Эпизод 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
11 октября 2018
Эпизод 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
18 октября 2018
График выхода всех сериалов
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