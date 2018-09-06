В 1-м сезоне сериала «Безжизненные» события разворачиваются на улицах современного Стамбула. Днем этот город полон туристов, рынков и кафе, но в ночи пробуждается его изнанка. Здесь обитают пугающие и древние существа, пьющие кровь простых людей. В Стамбуле правит самый старший и сильный из местных вампиров, опыт которого насчитывает тысячи лет и десятки важнейших исторических событий, – прекрасный и опасный Дмитрий. Однажды в город возвращается одна из его «дочерей» – юная Мия, которую он укусил около полутора сотен лет назад. Девушка недовольна этой судьбой и мечтает отомстить создателю за свое убийство.