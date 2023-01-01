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Кровавые цветы, список сезонов

Kan Çiçekleri 16+
Год выпуска 2022
Страна Турция
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Kanal 7
Список сезонов сериала «Кровавые цветы»
Кровавые цветы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
150 эпизодов 5 декабря 2022 - 21 июля 2023
 
Кровавые цветы - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
41 эпизод 18 сентября 2023 - 13 ноября 2023
 
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