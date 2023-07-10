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Кровавые цветы
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Отзывы о сериале «Кровавые цветы»
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Иринка (НФ )
10 июля 2023, 15:26
фильм в целом понравился .игра актеров на отлично.только немного растянут .очерь много повтора .
10 июля 2023, 15:26
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ahchi2005
19 июля 2023, 15:15
все закончилось на 144 серии. а где еще 6?
19 июля 2023, 15:15
0
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Альмира Ахтарьянова
25 марта 2024, 08:17
Оценка
Очень нравится сериал, Барыш бесподобен
25 марта 2024, 08:17
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0
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Альмира Ахтарьянова
7 апреля 2024, 16:02
Оценка
Просто Супер, очень нравится и сюжет и игра актёров
7 апреля 2024, 16:02
0
0
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maksnet1972
4 ноября 2024, 18:41
Сериал супер. Смотрела не отрываясь. Шикарные артисты, музыкальное сопровождение. Когда выйдет продолжение ? Закончился второй сезон на самом интересном моменте.... Жду с нетерпением продолжения
4 ноября 2024, 18:41
0
0
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Анастасия Шаркова
6 ноября 2024, 06:31
Классный сериал, оторваться не могу..
6 ноября 2024, 06:31
0
0
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Киноафиша.инфо
6 ноября 2024, 18:20
в ответ на сообщение
Анастасия Шаркова от 6 ноября 2024, 06:31
А зачем отрываться? 😃
6 ноября 2024, 18:20
1
0
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Любовь Гатаулина
20 ноября 2024, 08:00
Оценка
Сериал, "Кровавые цветы" . Это обалденный фильм, просмотрела -1, 2сезоны уже дважды без отрыва от экрана. Завораживающий сюжет, и классные актëры. Не пересказать словами. Жду с нетерпением -3ий сезон сериала.
20 ноября 2024, 08:00
0
0
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Марина Жигулина
2 декабря 2024, 14:15
Оценка
Мне не понравился вообще.Нудный.Вечные слезы и не счастья.Я пропустила 40 серий и нчего не изменилось.Единственный сериал который я бросила смотреть.
2 декабря 2024, 14:15
0
1
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marusya.olia
18 февраля 2025, 19:51
Оценка
Как посмотреть 3 сезон. У вас не показывает 🥺
18 февраля 2025, 19:51
3
0
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Valentina Yuzhanina
20 июня 2025, 11:40
Оценка
Как посмотреть 2 сезон. У вас не показывает 😔
20 июня 2025, 11:40
0
0
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Валентина Лежанкина
21 июля 2025, 15:32
Оценка
Фильм в целом понравился, но финальная серия второго сезона испортила впечатление. В реальности не могло быть, чтобы арестант из зала суда смог сбежать. Очень разочаровала ситуация с Гюль и Фарадом. Без них продолжение сериала не будет таким ярким. Пять звёзд поставила за игру актёров.
21 июля 2025, 15:32
1
0
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Валентина Лежанкина
21 июля 2025, 15:34
Оценка
Очень жду продолжение сериала.
21 июля 2025, 15:34
0
0
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